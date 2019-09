Chrome 77 arriva su Android: tutte le novità

Marco Locatelli,

In queste ore Google Chrome 77 è in fase di distribuzione su tutti i dispositivi Android. La nuova versione del browser di bigG dopo essere approdata su Mac, Windows e Linux raggiunge anche il sistema operativo del robottino verde con tantissime novità come modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione pagina.

Partiamo proprio dalla nuova feature relativa alla condivisione della pagina web. Con la versione 77, il browser permette di inviare una pagina a qualsiasi dispositivo Chrome con una funzione diretta richiamabile dal foglio di condivisione del sistema. La nuova funzione si chiama “Invia questa pagina”.

Una volta deciso di inviare la pagina ai dispositivi, si apre una finestra a scorrimento con tutto l’elenco dei device Chrome e include nome, tipo e data dell’ultimo attivo. Terminata la procedura, un avviso – che indica nome della pagina, l’URL e il device di condivisione – apparirà nel centro notifiche del sistema operativo. Rilasciata a fine luglio, ora la feature dovrebbe essere disponibile per più utenti.

Chrome 77 su Android modifica la schermata di Download eliminando il menu nell’angolo in alto a sinistra. Il browser utilizzerà invece d’ora in poi i pulsanti per filtrare tra i vari tipi di documento scaricati, mentre ci sono anteprime più grandi per quanto riguarda le immagini salvate. Un’altra modifica riguarda la presenza di una scheda “articoli per te” che mostra i contenuti che Google memorizza automaticamente. Questa funzione non è però ancora attiva.

Site Isolation ora protegge i cookie, le risorse HTTP e altri dati. In Chrome 77 la misura di sicurezza sarà abilità su alcuni dispositivi Android per proteggere siti web e dati in cui gli utenti mobili inseriscono le password.

Altra novità riguarda un test avviato da Chrome 77 che riguarda la possibilità di permettere agli utenti di selezionare determinati contatti per condividere solo ciò che vogliono, quando vogliono e con chi vogliono.