Amazon rende disponibile Alexa Auto SDK 2.0

Antonino Caffo,

Amazon ha annunciato la disponibilità generale di Alexa Auto SDK 2.0, l’ultima versione del kit di sviluppo software che consente agli OEM del settore automobilistico di integrare Alexa nei loro veicoli. Questa versione viene fornita con una suite di strumenti per consentire ad Alexa di riprodurre musica, eseguire la navigazione e controllare le funzioni di base dell’auto e per consentire l’accesso all’assistente anche quando la connettività internet è limitata o assente.

A tal fine, l’SDK include app di esempio pronte per l’esecuzione per la maggior parte delle piattaforme automobilistiche e linee guida di progettazione, tra cui librerie C++ e Java, che facilitano l’elaborazione di input e aiutano a stabilire una connessione con il servizio Alexa. Include anche documentazione per sistemi operativi Android, Linux, Automotive Grade Linux (AGL) e QNX su architetture Arm e x86.

Alexa Auto SDK 2.0 supporta le funzionalità principali di Alexa, come il riconoscimento vocale e la sintesi vocale, nonché altre funzionalità come streaming multimediale, notifiche, bollettini meteorologici e oltre 90 mila skill. Può essere aggiornato via etere e integrato nell’estensione Local Voice Control, che incorpora una versione ridotta del riconoscimento vocale automatico (ASR) e Natural Language Understanding (NLU), basati su cloud di Alexa. Inoltre, anche se disconnessa da internet, Alexa capirà e risponderà a espressioni come “Alexa, accendi l’aria condizionata” o “Alexa, sintonizzati su RTL” e anche “Alexa, chiama Filippo”. Alexa Auto SDK 2.0 è disponibile gratuitamente su GitHub. Ecco un elenco delle funzionalità principali:

Musica e radio : controlla la riproduzione multimediale, riproduci musica in streaming, audiolibri e podcast dai principali fornitori, sintonizza la radio, modifica le fonti multimediali locali, alza il volume e regola l’equalizzatore.

Chiamate e messaggi: componi per nome e numero, controlla le chiamate in corso, usa Alexa Drop In, partecipa alle riunioni e invia e ricevi messaggi.

Ricerca e navigazione: naviga verso le destinazioni preferite, cerca luoghi per nome, marca, categoria, indirizzo o incrocio, ottieni dettagli quali orari di apertura, numero di telefono e opinioni.

Car Control: attiva il climatizzatore, imposta la temperatura desiderata, controlla la temperatura per zona, imposta la modalità e la velocità della ventola, scongela il parabrezza anteriore e posteriore e controlla l’illuminazione interna.