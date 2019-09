Mappa fibra ottica: situazione a livello mondiale

Filippo Vendrame,

La fibra ottica permette di disporre di connessioni ad Internet a banda ultralarga in grado di offrire velocità irraggiungibili dalle altre forme di connettività. Forse solo le reti 5G riusciranno ad ottenere prestazioni molto simili. In ambito consumer, oggi, la fibra ottica permette velocità nell’ordine del Gbps. Tutta questa banda consente di poter accedere a servizi di valore giunto prima non possibili. Proprio per questo, in tutto il mondo, Italia compresa, si sta investendo moltissimo per cablare le città ed offrire alle persone l’accesso alla vera banda ultralarga.

Ma a che punto siamo nel mondo? Esiste una mappa che mostri l’effettivo stato di diffusione della fibra ottica a livello mondiale? Se si sta cercando una banalissima cartina colorata la risposta è no, non esistono mappe mondiali che mostrino in maniera essenziale l’effettivo stato di sviluppo della fibra ottica nei vari Paesi del globo. Per ottenere informazioni precise bisogna scendere a livello locale e attingere dai veri report che mostrano l’evoluzione delle reti e delle prestazioni delle linee Internet.

Comunque, esistono delle chicche che permettono di scoprire qualcosa di più sull’utilizzo della fibra ottica che viene sfruttata pure per costruire le grandi dorsali che connettono il mondo. Per esempio, TeleGeography mette a disposizione una bellissima mappa che mostra tutte le dorsali sottomarine che creano le grandi arterie di Internet. Una mappa molto carina che permette di scoprire qualcosa di più sulle dorsali della rete.

Limitatamente all’Italia, un modo per scoprire lo stato di progressione della fibra ottica in maniera semplice ma precisa è quello di utilizzare l’Agcom broadband map. Si tratta di uno strumento ufficiale AGCOM che mette a disposizione una mappa interattiva che permette di scoprire a livello territoriale la presenza dei servizi di connettività non solo in fibra ottica ma anche di altre tecnologie, comprese quelle wireless. Il sito non è propriamente comodo da usare ma offre risultati precisi.