Google One introduce il backup completo dei dati

Matteo Tontini,

Se Apple ha offerto agli utenti iPhone e iPad la possibilità di eseguire il backup di file, contatti, messaggi e foto attraverso iCloud, Google ha impiegato un po’ di tempo prima di trovare una soluzione simile. Tuttavia, adesso gli utenti Android possono mettere al sicuro i propri dati attraverso l’archiviazione su Google One: il servizio è stato lanciato dall’azienda lo scorso ottobre ma solo adesso introduce il backup automatico completo dei contenuti presenti sul dispositivo.

Infatti, finora, la funzione era limitata ai messaggi, ai contatti e alle applicazioni, mentre ora è stata estesa anche alle foto, ai video e agli MMS. Il backup è un processo piuttosto importante, d’altro canto, e dovrebbe essere semplice e immediato da eseguire: indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, la funzione dovrebbe essere sfruttata da chiunque per proteggersi da eventuali incidenti. Solo perché un telefono viene perso, rubato o rotto, non significa che i dati debbano andare persi. Inoltre, i backup regolari rendono molto più semplice il passaggio a un nuovo dispositivo.

Secondo quanto affermato da BigG, gli utenti avranno la possibilità di gestire i propri backup direttamente dall’app Google One. Finora i possessori di dispositivi Android potrebbero aver eseguito il backup dei propri dati e delle foto separatamente, soprattutto se avessero deciso di sfruttare lo spazio di archiviazione gratuito di Google Foto. Ma lo strumento di backup di One sarà ancora più conveniente e comodo da usare. La società di Mountain View sottolinea che bisogna approfittare dell’abbonamento cloud a pagamento per trarne vantaggio, e di seguito è possibile dare un’occhiata ai piani previsti:

100GB a 1,99€/mese

200GB a 2,99€/mese

2TB a 9,99€/mese

10TB a 99,99€/mese

20TB a 199,99€/mese

30TB a 299,99€/mese