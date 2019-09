PS5 e Xbox Scarlett sempre connesse?

Matteo Tontini,

Si continua a chiacchierare delle console di prossima generazione, le potenti (almeno stando alle parole dei produttori) PS5 e Xbox Scarlett. In attesa della loro presentazione ufficiale nel 2020, sono adesso di sviluppatori di NHL 20 a far circolare una nuova indiscrezione sulle console: secondo loro, infatti, saranno costantemente connesse a internet.

Già se ne parlava ai tempi di Xbox One di una soluzione simile, ma poi i produttori avevano cambiato piani in seguito a una reazione tutt’altro che positiva da parte dei giocatori. Essendo always online, una piattaforma richiede agli utenti una connessione alla rete affinché possano giocare, e non tutti avevano una simile possibilità ai tempi del debutto delle console attuali. Ora tuttavia le cose sono cambiate, merito anche della fibra che raggiunge gran parte dei territori. Alla domanda su cosa ci si potrebbe aspettare dalle nuove console di Sony e Microsoft, lo sviluppatore William Ho di Electronic Arts Canada ha così risposto:

Ci sono così tante cose nell’aria in questo momento, stiamo appena iniziando a pensarci. Abbiamo alcune idee, sapete: penso soprattutto a come possiamo permettere alle persone di avere la loro esperienza personale ogni volta che lo desiderano. Questo è qualcosa che, penso, la prossima generazione probabilmente consentirà di fare: maggiore potenza, più spazio di archiviazione, connessione a internet permanente, tempi di caricamento incredibilmente brevi. Ci aspettiamo tutto questo.

Intanto sono molte le indiscrezioni emerse anche riguardo ai prezzi, specie di PS5: secondo un interessante sondaggio, i giocatori sarebbero disposti a spendere fino a 600 euro per mettere le mani sulla piattaforma al Day-One, ma al momento Sony non ha specificato quanto la console next-gen verrà a costare. Non resta che attendere l’anno venturo per scoprire ogni dettaglio.