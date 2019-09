Sony, promozioni su ottiche e camere

Antonino Caffo,

A metà settembre parte la promozione di Sony Tasso Zero sui prodotti di Digital Imaging di Sony. Dal 15 settembre e fino al 31 dicembre 2019, acquistando una fotocamera o un obiettivo di Sony dal prezzo minimo di 500 euro, sarà possibile pagare in 10 rate mensili. Superando, invece, il prezzo complessivo di 2.000 euro, il pagamento potrà essere dilazionato in 24 rate mensili. La promozione Tasso Zero prevede TAN Fisso 0%, TAEG 0% senza costi accessori e zero anticipo.

Tra i prodotti che rientrano nella promozione c’è la Sony Alpha in versione A6600 e A6100. Rispettivamente la top di gamma e la fotocamera per tutti nel segmento con sensore in formato ridotto. Entrambe si basano su sensore CMOS Exmor da 24,2 megapixel e sul processore Bionz X. Sony Alpha A6600 introduce la stabilizzazione IBIS sul sensore, la presenza della messa a fuoco con priorità sull’occhio Real Time Eye-AF e la possibilità di utilizzare la funzione anche con gli occhi degli animali. Il display touch può essere ruotato di 180 gradi per scatti e video in modalità selfie.

Importante novità è l’utilizzo della batteria maggiorata, che porta l’autonomia a 810 scatti. Il telaio è costruito in lega di magnesio e il corpo è di 5,7 mm. Il prezzo è di 1600 euro per il solo corpo e 2000 euro in kit con l’ottica 18-135mm.

Tra le caratteristiche della Alpha A6100 troviamo il mirino EVF, il jack da 3,5mm per l’utilizzo di microfoni esterni, display touch ruotato a 180 gradi per scatti e video in modalità selfie e prezzi di 900 euro per il corpo, 1000 euro in kit con ottica 16-50mm e 1250 euro per il kit con due ottiche, che aggiunge anche lo zoom tele 55-210mm.