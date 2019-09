Panasonic presenta i Toughbook per la Polizia

Antonino Caffo,

Dopo aver presentato il più recente modello nella propria gamma, il Toughbook 55, al DSEI 2019 (Defence & Security Equipment International) di Londra, Panasonic è presente alla 38° edizione del più grande convegno nazionale in tema di polizia locale, occasione ideale per presentare ufficialmente il prodotto sul mercato italiano, e non solo.

Il Toughbook 55, ultima novità della gamma, è un notebook clamshell semi-rugged che fa della flessibilità il suo punto di forza: grazie al nuovo Slot Universale infatti, può essere personalizzato anche sul campo per adattarlo a compiti diversi, integrando un lettore smartcard, migliorando le performance grafiche, aggiungendo spazio di memoria aggiuntivo o un lettore DVD o Blu-Ray.

Facile da trasportare, grazie alla robusta maniglia dal design premium, il Toughbook 55 dispone di certificazione Ingress Protection Rating IP53 contro polvere e schizzi d’acqua e resiste alle cadute da un’altezza massima di 91cm (MIL-STD810H).

Il Toughbook M1 è invece il tablet fully rugged da 7 pollici flessibile e personalizzabile per i lavoratori mobili; in aggiunta alle porte esistenti, consente di inserire un’ampia gamma di opzioni di rilevamento, che permettono di adattarlo a varie necessità. La fotocamera integrata 3D Intel RealSense opzionale è progettata per effettuare ed elaborare misurazioni 3D in mobilità, ed è la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni settoriali, come ad esempio l’ottimizzazione degli spazi di magazzino, la manutenzione di impianti e asset, il monitoraggio di ferite nel settore sanitario e le rilevazioni per scene del crimine e assicurazioni.

Un’altra opzione è costituita dalla micro termocamera Lepton FLIR, che permette di acquisire ed elaborare sul campo immagini termiche accurate, collegandole ad altre applicazioni line-of-business e aggiungendo metadati, come ad esempio codici QR. La termocamera, combinata con la potenza del tablet rugged Panasonic e il suo set-up, lo rende ideale per una vasta gamma di settori e applicazioni aziendali.

Lunedì scorso abbiamo lanciato al Defence & Security Equipment International (DSEI) 2019 di Londra il nuovo Toughbook 55, e oggi lo presentiamo per la prima volta al pubblico italiano in occasione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana – ha commentato Federico Padovani, Regional Marketing Manager per l’Italia di Panasonic Mobile Solutions – da 20 anni Panasonic Toughbook assiste chi lavora in condizioni difficili e opera per la sicurezza di tutti: la nostra presenza a questo evento testimonia ancora una volta la natura della nostra missione.