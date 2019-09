Attiva annuncia i nuovi LaCie SSD Rugged

Antonino Caffo,

Attiva ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di due nuove soluzioni LaCie: LaCie Ruggeg SSD e Rugged SSD Pro. Questi dispositivi, disegnati da Neil Poulton, sono stati progettati per aiutare i professionisti del settore Media & Entertainment (M&E) a gestire facilmente i loro contenuti, assicurando che i dati siano sicuri e accessibili sempre e ovunque.

In base a un recente studio condotto da IDC sponsorizzato da Seagate, si prevede che entro il 2025 la quantità di dati mondiali creati, acquisiti o replicati dal settore M&E aumenterà con un tasso di crescita annuo composto del 25% (CAGR). I professionisti della creatività dovrebbero prendere in considerazione l’implementazione di un’efficace strategia per il controllo dei dati che supporti questo livello di trasferibilità, scegliendo una soluzione in grado di gestirne l’aumento del volume e che semplifichi il flusso di lavoro.

Le aziende del settore Media and Entertainment stanno affrontando mercati sempre più competitivi. Le nuove soluzioni Rugged, che uniscono l’esperienza di Seagate alla creatività di LaCie, sono progettate per aiutare i professionisti del settore a sviluppare le proprie idee, trasformando i progetti in risultati riconosciuti dal mercato – ha affermato Jeff Fochtman, Vice Presidente marketing globale per i marchi Seagate e LaCie.

L’unità disco Rugged SSD punta ad essere una soluzione ideale per produttori cinematografici e specialisti di digital imaging per trasportare, modificare e consegnare i propri progetti più rapidamente. È inoltre dotata di crittografia automatica Seagate Secure, che protegge i progetti grazie a una password. Grazie alla presenza delle unità SSD NVMe FireCuda di Seagate, gli utenti potranno trasferire e modificare video RAW 4K facilmente con velocità fino a 950 MB/s1.

Questa soluzione portatile, compatibile con l’interfaccia USB 3.1, offre un’ampia capacità di storage (fino a 2 TB) e, come tutti i membri della famiglia Rugged di nuova generazione, è dotata di certificazione IP67 che la rende resistente all’acqua, alle cadute e allo schiacciamento. È infine protetta da una garanzia limitata di cinque anni di Seagate e include i servizi di recupero dati Rescue e un mese di iscrizione gratuita al piano Adobe CreativeCloud All Apps.

LaCie Rugged SSD Pro risponde alle necessità di registi e videoperatori che necessitano di un’unità di memorizzazione temporanea con velocità di trasferimento elevata e grande potenza di elaborazione per il montaggio di riprese con alta risoluzione, fino a 8K e Super Slow-Motion. Il dispositivo è dotato di un’unità SSD NVMe FireCuda di Seagate che offre le massime velocità Thunderbolt 3 e un’estrema resistenza sul campo, per consentire di riprodurre il file sorgente in 6K, 8K e Super Slow-Motion ovunque, senza bisogno di transcodifica. L’unità Rugged SSD Pro è dotata di tecnologia di ultima generazione Thunderbolt 3 ed è la prima soluzione di archiviazione portatile di questo tipo compatibile con lo standard USB 3.1, per una connettività plug and play perfetta.

Grazie all’estremo grado di protezione IP67, con resistenza all’acqua e alla polvere, tolleranza alle cadute fino a tre metri, resistenza allo schiacciamento provocato da un’auto di due tonnellate2, questo drive non teme condizioni ambientali estreme e ha le dimensioni di una mano. È inoltre la prima soluzione di storage Thunderbolt 3 che può essere immersa in acqua fino a un metro per un massimo di 30 minuti e include garanzia limitata di cinque anni che comprende i servizi di recupero dati Rescue. I clienti potranno infine beneficiare di un mese di iscrizione gratuita al piano Adobe® Creative Cloud® All Apps per accedere a fantastiche app di editing di foto e video.

LaCie Rugged SSD Pro è il primo dispositivo sul mercato a essere dotato della più recente tecnologia Thunderbolt 3. Il controller JHL7440 consente a LaCie di offrire prestazioni all’avanguardia attraverso PC equipaggiati con Thunderbolt 3 e la compatibilità con i sistemi legacy – ha detto Jason Ziller, General Manager della Client Connectivity Division di Intel.

LaCie Rugged SSD è disponibile nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB a un prezzo al pubblico rispettivamente di 219,99, 369,99 e 609,99 euro. LaCie Rugged SSD Pro sarà invece disponibile a metà ottobre 2019 al costo di 489,99 euro per la versione da 1 TB e 849,99 euro per quella da 2 TB.