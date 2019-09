Matteo Tontini,

Con il mese di ottobre 2019 si entra nel pieno dell’autunno e Netflix si prepara alle giornate dal clima rigido offrendo ai suoi abbonati nuovi film e serie TV.

Già settembre ha introdotto interessanti contenuti nel catalogo, ma ottobre potrebbe rivelarsi ancora più interessante per i sottoscritti. Anzitutto per l’attesissimo film di Breaking Bad, ma anche per la quinta stagione di Peaky Blinders e la seconda di Baby. Gli appassionati di anime giapponesi potranno inoltre contare su Inuyasha, fantastica opera tratta dal manga della Takahashi (creatrice di Lamù, Maison Ikkoku e Ranma ½). Varie sorprese insomma per gli abbonati al celebre servizio streaming, che dal mese di novembre si troverà poi a fronteggiare un altro avversario degno di nota: Disney+.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di ottobre 2019. Buona lettura.

Catalogo Netflix: uscite di ottobre 2019

1 ottobre

Midnight Diner: Tokyo stories 2 (serie TV): Il mese inizia con l’uscita della seconda stagione della fortunata serie che narra di un ristorante giapponese aperto tutta la notte.

(serie TV): Il mese inizia con l’uscita della seconda stagione della fortunata serie che narra di un ristorante giapponese aperto tutta la notte. Inuyasha (anime): Il mezzodemone e la bella Kagome, alla ricerca di tutti i frammenti della Sfera dei Quattro Spiriti, giungono su Netflix dopo gli anni di gloria su MTV.

2 ottobre

A caccia di un sì (film): Commedia romantica incentrata su una donna, abbandonata dall’uomo che credeva di sposare, decisa a partecipare a un concorso di single in cerca di marito.

4 ottobre

Nell’erba alta (film): Horror ispirato al racconto scritto da Stephen King e suo figlio Joe Hill.

Peaky Blinders 5 (serie TV): Quinta stagione dello show britannico ambientato a Birmingham dopo la prima guerra mondiale.

(serie TV): Quinta stagione dello show britannico ambientato a Birmingham dopo la prima guerra mondiale. Raising Dion (serie TV): Serie incentrata su una donna di nome Nicole Reese, che cresce da sola suo figlio dopo la morte del marito. Tuttavia, non passa troppo tempo prima che il bambino inizi a manifestare poteri magici simili a quelli dei supereroi.

(serie TV): Serie incentrata su una donna di nome Nicole Reese, che cresce da sola suo figlio dopo la morte del marito. Tuttavia, non passa troppo tempo prima che il bambino inizi a manifestare poteri magici simili a quelli dei supereroi. Big Mouth 3 (animazione): Terza stagione della serie animata per adulti che segue le vicende di Nick e Andrew, alle prese con l’adolescenza e lo sviluppo ormonale.

8 ottobre

Lo spettrale racconto di Capitan Mutanda Hack-o-ween (film): Pellicola per bambini che racconta di Harold e George, due amici che decidono di creare la propria spaventosa festività mentre Melvin tenta di cancellare Halloween.

11 ottobre

El Camino: A Breaking Bad Movie (film): Atteso sequel di Breaking Bad che si concentrerà sul personaggio di Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul.

Operazione amore 2 (serie TV): Seconda stagione dello show francese ambientato nella Parigi dei giorni nostri e incentrato su Elsa, donna single che finisce per essere corteggiata da un gigolò.

(serie TV): Seconda stagione dello show francese ambientato nella Parigi dei giorni nostri e incentrato su Elsa, donna single che finisce per essere corteggiata da un gigolò. Fractured (film): Thriller che segue le vicende di Ray Monroe, un uomo che vede sparire all’interno di un ospedale la moglie e la figlia.

(film): Thriller che segue le vicende di Ray Monroe, un uomo che vede sparire all’interno di un ospedale la moglie e la figlia. Non tutte le sciagure vengono dal cielo (film): Storia d’amore tra Motti e Laura, due compagni di classe il cui amore sarà ostacolato dalle famiglie.

(film): Storia d’amore tra Motti e Laura, due compagni di classe il cui amore sarà ostacolato dalle famiglie. The Forest of Love (film): Thriller giapponese che racconta di un carismatico leader che guida i propri seguaci in un bizzarro e macabro percorso mortale.

18 ottobre

Baby 2 (serie TV): Seconda stagione della serie italiana Netflix incentrata sulle baby squillo dei Parioli.

La casa de la Flores 2 (serie tv): Seconda stagione dello show messicano che racconta la storia di una famiglia alto-borghese di città del Messico e affronta temi importanti come il classismo, l’omosessualità e il razzismo.

(serie tv): Seconda stagione dello show messicano che racconta la storia di una famiglia alto-borghese di città del Messico e affronta temi importanti come il classismo, l’omosessualità e il razzismo. Eli (film): Horror incentrato sul giovane Eli, affetto da una malattia debilitante che lo costringe a vivere isolato dal mondo esterno, costretto a interfacciarsi con una triste realtà: la casa in cui vive non è sicura come sembra e i dottori ancora meno.

(film): Horror incentrato sul giovane Eli, affetto da una malattia debilitante che lo costringe a vivere isolato dal mondo esterno, costretto a interfacciarsi con una triste realtà: la casa in cui vive non è sicura come sembra e i dottori ancora meno. The Panama Papers (film): La pellicola racconta le vicende di due giornalisti che hanno scatenato uno scandalo internazionale rivelando la facilità che hanno i ricchi nel nascondere miliardi di dollari offshore.

24 ottobre

Daybreak (serie tv): Serie umoristica ambientata in un mondo post apocalittico dominato da zombie e bande à la Mad Max, dove un giovane outsider cerca l’amore perduto.

25 ottobre

Dolemite is my name (film): Pellicola con Eddie Murphy che segue la storia di Rudy Ray Moore, un talentuoso commediante che continua a lavorare per realizzare il noto film blaxploitation “Dolemite” nonostante Hollywood gli abbia voltato le spalle.

Serpente a sonagli (film): Thriller che ruota attorno a una madre single costretta a prendere la vita di un estraneo nella città rurale di Tulia, in Texas, dopo che sua figlia viene salvata da un morso di un serpente.

(film): Thriller che ruota attorno a una madre single costretta a prendere la vita di un estraneo nella città rurale di Tulia, in Texas, dopo che sua figlia viene salvata da un morso di un serpente. Il metodo Kominsky 2 (serie TV): Seconda stagione della serie che racconta la storia di Sandy Kominsky, un attore che ha avuto una breve carriera di successo, venerato maestro di recitazione di Hollywood.