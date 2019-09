Targus lancia EcoSmart, gli zaini sostenibili

Flavio Piccioni,

Targus è un’azienda americana con sede in California che da 35 anni è presente sul mercato con borse e zaini di ottima fattura oltre che con accessori rivolti al mobile computing. Recentemente l’azienda ha deciso di tornare sul mercato italiano, dopo qualche anno di assenza, ed ha ampliato la sua rete distributiva per il nostro paese.

In occasione dell’IFA di Berlino abbiamo avuto modo di parlare con il management italiano ed internazionale dell’azienda, che ci ha raccontato come abbia abbracciato la causa ambientalista e abbia deciso di ridurre il consumo di materiali plastici, decidendo di utilizzare plastica riciclata nella produzione dei propri prodotti.

Ma in particolare, e proprio a IFA 2019, Targus ha lanciato la nuova linea di borse e zaini chiamata Targus EcoSmart, per i quali l’utilizzo di materiali riciclati derivanti da bottiglie di plastica è superiore al 70%. La linea EcoSmart è composta da sette prodotti versatili e minimalisti rivolti ad una vita attiva, e comprendono zaini, borse e custodie protettive per laptop, tutti progettati per garantire una ergonomia ottimale ed approvati dagli enti competenti.

Si passa dal classico zaino adatto a trasportare un PC da 15,6”, allo zaino convertibile 2-in-1 che si trasforma in un trolley, e ancora allo zaino anti-theft con tasche dedicate a dispositivi elettronici e non raggiungibili da eventuali borseggiatori su mezzi pubblici o ambienti affollati. Non mancano poi una elegante borsa portadocumenti e le custodie protettive per laptop di diverse misure, anche con design vivaci e rivolti ai più giovani.

Huw Bush, Global Product Manager di Targus, ci ha raccontato come l’obiettivo dell’azienda californiana sia quello di arrivare ad un’economia circolare, in cui borse e zaini arrivati a fine vita possano essere riciclati ed utilizzati per la produzione di nuovi prodotti, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

La nuova linea Targus EcoSmart sarà disponibile nei primi mesi del 2020 in UK e in altri mercati europei, con prezzi ancora non comunicati.