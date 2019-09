Vodafone rimodula il piano Life Connect

Filippo Vendrame,

Ancora una rimodulazione in casa Vodafone. L’operatore ha comunicato che a partire dal 25 ottobre 2019 saranno modificate le condizioni economiche del piano Life Connect. Trattasi di un piano tariffario molto particolare, nato per le soluzioni IoT e nello specifico per quelle legate alla domotica. Lo possono attivare i clienti Vodafone che necessitano di una SIM per poter gestire da remoto soluzioni come gli antifurto o i sistemi domotici con controllo remoto.

Entrando nello specifico della rimodulazione, a partire dal 25 ottobre 2019 il piano Vodafone Life Connect avrà un costo di 1,49 euro al mese. Per “addolcire la pillola”, Vodafone ai clienti rimodulati permetterà di attivare, senza costi aggiuntivi, il servizio No Worries Pack, che include 20 SMS e 10 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali al mese per un anno. Inoltre, mentre No Worries Pack è attivo, la SIM non scade. Il servizio No Worries Pack è attivabile su voda.it/noworries entro il 15 novembre 2019.

Per i clienti che hanno attivo o attivano Vodafone Easy Control, il costo del piano non sarà addebitato. Tale offerta può essere attivata in qualunque negozio Vodafone e include 50 minuti verso tutti, 100 SMS e 200 Mega a 2 euro al mese. Mentre Easy Control è attiva, la SIM non scade.

I clienti rimodulati riceveranno dall’operatore una specifica comunicazione. Ovviamente, come in tutte le rimodulazioni, i clienti possono non accettare le nuove condizioni e possono recedere senza penali fino al 24 ottobre 2019, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Il diritto di recesso può essere esercitato gratuitamente su: variazioni.vodafone.it o inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10.0.15 Ivrea, Torino, o via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it, chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190 o compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone, esplicitando la causale “modifica delle condizioni contrattuali”.