LG G6 ThinQ aggiornato ad Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

LG non è sicuramente tra i produttori più veloci nel rilascio degli aggiornamenti, nonostante l’apertura del Global Software Update Center. L’azienda coreana continua però a supportare i vecchi smartphone, tra cui il noto G6 ThinQ, per il quale è disponibile Android 9 Pie. La distribuzione è stata avviata per i modelli no brand, Vodafone e Fastweb.

Il G6 è stato annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il sistema operativo installato era Android 7.1 Nougat. LG ha successivamente rilasciato Android 8.0 Oreo e alcune funzionalità IA che hanno comportato l’aggiunta del suffisso ThinQ al nome. A distanza di un anno dal lancio di Android 9 Pie da parte di Google, gli utenti possono finalmente installare l’aggiornamento (che probabilmente sarà l’ultima major release). Oltre a quelle incluse del sistema operativo ci sono novità specifiche sviluppate dal produttore coreano che riguardano foto, video, app, giochi e risparmio energetico.

Nell’app Fotocamera è stata aggiunta l’opzione per YouTube Live, quindi è possibile avviare uno streaming live con un semplice tap. È disponibile inoltre la funzionalità Moment Slow Motion che permette di rallentare una parte del video durante la registrazione. Con Capture+ è possibile catturare una schermata da un sito web, memorizzando anche l’indirizzo. Screen Recording consente di registrare quanto accade sullo schermo. Homescreen lock serve invece per bloccare la posizione di app e widget sulle schermate. Infine c’è Dual App, grazie alla quale si possono utilizzare contemporaneamente due account con la stessa app di messaggistica o social.

Le novità più importanti per i gamer sono Game Launcher (raccolta di giochi installati) e un migliore risparmio energetico quando il gioco è in pausa. Come detto, l’aggiornamento è disponibile per gli LG G6 no brand, Vodafone e Fastweb, mentre per gli altri operatori arriverà nei prossimi giorni.