Android 10 Go ufficiale: più sicurezza e velocità

Matteo Tontini,

Android 10 Go è finalmente ufficiale e sembrerebbe migliorare sensibilmente la versione Lite del sistema operativo Google. Il colosso della ricerca era consapevole dei problemi di performance dati al lancio di Android 9 Go, motivo per cui il nuovo update pone un forte accento sulla velocità e mira a proteggere maggiormente l’utente.

Google afferma di aver ottimizzato l’avvio delle app in modo che sia il 10% più veloce; inoltre il multitasking adesso richiede meno memoria. Per molti, la sicurezza è l’aspetto maggiormente migliorato: Android 10 Go Edition include un nuovo sistema di crittografia Adiantum che dovrebbe proteggere i dati senza influire sulle prestazioni. L’utente, insomma, non dovrà preoccuparsi che le sue informazioni personali siano vulnerabili soltanto perché possiede un dispositivo di fascia bassa.

Google ha inoltre sottolineato che i recenti aggiornamenti delle app svolgeranno un ruolo importante, in supporto alla nuova edizione. Google Go ha adesso la capacità di leggere vocalmente i testi e ha ricevuto Lens, mentre Gallery Go utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare le foto dell’utente (anche offline). YouTube Go è invece in circolazione da più tempo, ma è comunque utile per migliorare le prestazioni del dispositivo e ridurre l’utilizzo dei dati.

La versione Lite del sistema operativo è stata pensata principalmente per mercati come India, Sud Africa, Nigeria e Brasile, dove c’è un alto numero di smartphone Android entry-level (in alcuni Paesi, il prezzo di certi dispositivi è l’equivalente di appena 27 dollari). I primi smartphone che gireranno su Android 10 Go saranno messi sul mercato già questo autunno.

Intanto Google ha rifiutato di pagare gli editori in Francia per avere il diritto di utilizzare le anteprime dei link nei risultati di ricerca.