Matteo Tontini,

Facebook Horizon sembra essere la nuova frontiera dei social network, ma di stampo gaming. Nelle scorse ore, Facebook ha annunciato di lanciarne presto una versione di prova, che permetterà agli utenti di creare il proprio ambiente in realtà virtuale. Come se non bastasse, consentirà anche di giocare, chattare, esplorare mondi condivisi e passare del tempo in compagnia degli amici.

Nel corso della conferenza Oculus Connect 6, Mark Zuckerberg ha così dichiarato:

Affinché tutti siano in grado di creare i propri spazi e vivere le proprie esperienze all’interno di Facebook Horizon, il social VR si espanderà e migliorerà nel tempo.

Per essere più precisi, Horizon è un universo sandbox in realtà virtuale, una sorta di Ready Player One di Facebook. La closed beta sarà lanciata all’inizio del 2020 e darà agli utenti l’opportunità di creare il proprio avatar, navigare attraverso i vari spazi condivisi grazie a portali chiamati Telepods, guardare film e giocare con gli amici a titoli multiplayer, tra cui Wing Strikers. Aspetto interessante è la presenza di “guide umane” battezzate Horizon Locals, le quali potranno fornire assistenza e garantire la sicurezza degli utenti, difendendoli dai troll.

A prima vista, Facebook Horizon sembra un Second Life modernizzato, o una sorta di The Sims in prima persona. Nel 2016, Facebook ha consegnato a ogni nuovo dipendente di Oculus una copia del romanzo di Ready Player One, dunque ci si aspetta che gli sviluppatori abbiano attinto parecchio dal romanzo fantascientifico e si siano impegnati a costruire quel mondo, o qualcosa di simile. Il sandbox permetterà di scegliere il proprio aspetto e ciò che si vuole indossare da un ampio set di elementi per avatar. All’interno della realtà virtuale, gli utenti saranno poi in grado di utilizzare lo strumento Horizon World Builder per creare spazi di gioco e riempirli di attività, senza la necessità di sapere come programmare. Si potrebbe per esempio creare un’isola tropicale e invitare gli amici a passeggiare sulla propria spiaggia virtuale.

Facebook Horizon sarà disponibile per gli utenti di Oculus Quest e Rift.