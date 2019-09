Bowers&Wilkins, i nuovi modelli di cuffie

Antonino Caffo,

Bowers&Wilkins ha presentato tre nuovi modelli di cuffie wireless: PX7 e PX5, per ascoltare musica in qualsiasi luogo con una qualità assoluta; PI3 con doppi altoparlanti Dual Driver.

La nuova linea di prodotti è stata progettata da zero all’interno del centro di sviluppo dell’azienda, che ha già dato alla luce la serie flagship 800 in dotazione agli Abbey Road Studios. Ogni modello della nuova gamma ha un altoparlante appositamente sviluppato, da quelli da 43 mm delle PX7, ai 35 mm delle PX5 e infine gli esclusivi dual-driver ibridi della sportiva intraurale PI3.

«Questi driver assolutamente unici, abbinati al codec audio Adaptive Qualcomm aptX per la prima volta adottato da Bowers & Wilkins su questa linea di cuffie, sono in grado di ricreare un palcoscenico sonoro incredibilmente realistico e fedele, più di qualsiasi altra cuffia sul mercato, riproducendo il suono esattamente come è stato creato in studio» ha affermato Tim Johnston, SVP & GM della Business Unit Cuffie di Bowers & Wilkins. «Abbiamo lavorato sodo per creare una linea di cuffie che offre un audio esattamente nel modo in cui gli artisti vogliono che sia ascoltata».

Le cuffie Bowers & Wilkins sono le prime cuffie aptX Adaptive disponibili in commercio, e si basano sul chip Qualcomm QCC5100 in grado di offrire bassa latenza e alta risoluzione wireless, fino a 24/48 con funzione ANC Adaptive Noise Cancelling per i modelli PX7 e PX5 che funziona a 16 volte la frequenza di campionamento, a garanzia delle migliori prestazioni senza degrado della qualità audio.

PX7 Wireless sono le cuffie top di gamma con padiglioni di grandi dimensioni per un suono estremamente coinvolgente e la migliore cancellazione del rumore esterno grazie alla tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation coadiuvata dai 6 microfoni integrati. Il dispositivo è dotato di un ingresso USB-C, e la batteria di lunga durata garantisce fino a 30 ore di ascolto con la funzione ANC attiva. La ricarica veloce offre 5 ore di riproduzione dopo solo 15 minuti di carica. I sensori integrati in entrambi i padiglioni permettono di mettere in pausa la musica quando ne viene sollevato anche uno solo, per riprendere nel momento in cui si indossano nuovamente.

Il modello PX5 Wireless di distingue per il design più compatto, ed è anch’essa dotata della tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation, che annulla i rumori ambientali in modo intelligente anche grazie ai sei microfoni integrati che sono in grado di captarli efficacemente permettendo telefonate senza interferenze. La batteria, inoltre, garantisce un ascolto senza interruzioni fino a 25 ore e grazie alla tecnologia di ricarica veloce sono sufficienti 15 minuti per godersi fino a 3 ore di utilizzo.

Le cuffie intraurali PI3 Wireless sono dedicate agli appassionati di sport e sono dotate di esclusivi driver ibridi doppi, accoppiati ad amplificatori separati, il tutto racchiuso in un contenitore estremamente compatto. Un archetto in silicone flessibile e gli auricolari magnetici conferiscono al prodotto un peso complessivo estremamente contenuto senza l’ingombro di nessun filo. La lunga durata della batteria assicura un massimo di 8 ore di ascolto. Una ricarica rapida di 15 minuti invece regala 2 ore di riproduzione ininterrotta.

I prodotti di Bowers&Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Le cuffie PX5 saranno disponibili sul mercato italiano nelle colorazioni Space Grey e Blue già da fine settembre 2019 al prezzo al pubblico di 299 euro. PX7 sarà in vendita da metà ottobre al prezzo di 399,99 euro nelle versioni Silver e Space Grey. PI3, invece, arriveranno in Italia a partire da fine ottobre 2019 in finiture Space Grey, Blue e Gold. Il prezzo al pubblico del modello è di 199 euro.