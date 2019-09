Filippo Vendrame,

Vodafone rivoluziona il gaming con il 5G. L’operatore ha annunciato, durante un evento alla Milan Games Week, l’arrivo della sua prima offerta interamente dedicata ai gamer, “Vodafone Power Gaming“, e una nuova piattaforma di cloud gaming nativa per il 5G in esclusiva per i propri clienti chiamata “GameNow“. Inoltre, all’interno della Vodafone-ESL Arena sarà possibile assistere a una finale di eSport live su rete 5G grazie alla rete di quinta generazione dell’operatore.

La scelta di puntare sul gaming non è stata fatta a caso in quanto trattasi di un settore in forte crescita e che riceverà nuova linfa proprio dall’arrivo delle reti di quinta generazione. Entrando nei dettagli, con Vodafone Power Gaming è possibile seguire in streaming su Twitch i match di eSport più attesi o i video dei propri gaming influencer preferiti e cimentarsi nei giochi più acclamati come , Pokémon GO, Asphalt 9: Legends, Dead Rivals, Forge of Empires, Elvenar, Warlords of Aternum ed altri, il tutto senza consumare i Giga della propria offerta. I titoli inclusi in questa speciale offerta sono in continuo aumento. Vodafone Power Gaming prevede un costo di 5 euro al mese. Chi l’attiverà potrà giocare gratuitamente, per tre mesi, agli oltre 100 giochi mobile inclusi nel catalogo di Hatch.

Per quanto concerne GameNow, trattasi di un nuova piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone che sfrutta le potenzialità della Giga Network 5G. Su GameNow è possibile scegliere, già al suo esordio, i migliori videogiochi per PC e console da un catalogo con oltre 60 titoli. La library verrà aggiornata settimanalmente con contenuti sempre nuovi. GameNow è multipiattaforma, cioè consente di giocare senza limitazioni di hardware da smartphone, tablet, TV o PC, con gamepad compatibile o attraverso i comandi touch.

Inoltre, GameNow è attivo in pochi click poiché il servizio è accessibile attraverso una app con interfaccia intuitiva e senza pubblicità. Con Vodafone Power Gaming, sarà inoltre possibile giocare su GameNow senza consumare Giga.

Durante la Milan Games Week, sarà possibile provare GameNow presso l’area Vodafone.