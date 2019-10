LG V50 ThinQ 5G perfetto per il gaming

Luca Colantuoni,

LG V50 ThinQ 5G, disponibile in Italia tramite Vodafone, è stato uno dei primi smartphone compatibili con le reti di nuova generazione. L’elevata velocità della connessione, le prestazioni da top di gamma del dispositivo LG e il supporto per l’accessorio Dual Screen trasformano il V50 ThinQ 5G in una console portatile.

Il V50 ThinQ 5G ha uno schermo OLED FullVision da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel). Lo screen aggiuntivo permette di incrementare la produttività e può essere sfruttato al meglio durante il gioco. Il Dual Screen da 6,2 pollici (2160×1080 pixel), che si collega allo smartphone tramite pin magnetici, consente di eseguire fino a tre app allo stesso tempo. Gli utenti possono, ad esempio, seguire un tutorial su YouTube o uno streaming su Twitch senza interrompere la sessione di gioco.

Ma la vera importanza dell’accessorio si nota quando viene utilizzato come controller virtuale. È infatti possibile scegliere il layout in base al tipo di gioco: Stile Console (due leve analogiche e 14 pulsanti); Stile Corsa (volante analogico e otto pulsanti); Stile Arcade (leva analogica e sei pulsanti); Stile Base (croce direzionale e sei pulsanti). La funzionalità Game Launcher permette di gestire i giochi installati e le corrispondenti impostazioni, mentre i Game Tools consentono l’attivazionme dell’audio DTS:X, di regolare i dettagli grafici e di scattare uno screenshot durante il gioco.

Ovviamente le prestazioni elevate e l’esperienza di gaming coinvolgente sono merito della dotazione hardware: processore Snapdragon 855 con sistema di raffreddamento a camera di vapore, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, altoparlanti stereo Boombox con bassi profondi e Quad DAC Hi-Fi a 32 bit. Il V50 ThinQ 5G può essere acquistato tramite Vodafone in abbinamento alle offerte RED Unlimited per il 5G.

Galleria di immagini: LG V50 ThinQ 5G, immagini dello smartphone