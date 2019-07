Di Luca Colantuoni, 15 Luglio 2019

Anche in Italia sono state attivate le reti di nuova generazione, per cui diversi produttori hanno iniziato a commercializzare i loro smartphone. LG offre il nuovo V50 ThinQ, annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona insieme al G8s ThinQ. La connettività 5G non è l’unica caratteristica interessante del dispositivo. Il top di gamma possiede infatti cinque fotocamere, uno schermo OLED e altoparlanti di ottima qualità.

LG V50 ThinQ 5G: tutti i dettagli

Il V50 ThinQ 5G è in pratica una versione aggiornata del V40 ThinQ, in quanto esteticamente non si notano grandi differenze rispetto al modello precedente. Infatti c’è ancora l’ampio notch nella parte superiore dello schermo che ospita la capsula auricolare e le due fotocamere frontali. Nessuna novità nemmeno per quanto riguarda la posizione dei pulsanti: accensione sul lato destro, volume e Google Assistant sul lato sinistro.

La novità più evidente è rappresentata dal modulo fotografico posteriore. LG ha eliminato la sporgenza, quindi la tripla fotocamera è a filo della cover. È stato però incrementato leggermente lo spessore rispetto al V40 ThinQ (8,3 millimetri contro 7,7 millimetri). Lo spazio aggiuntivo è stato sfruttato per integrare una batteria di maggiore capacità.

Il telaio in alluminio e vetro conserva le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G, quindi lo smartphone può essere utilizzato anche sott’acqua (fino a 1,5 metri per 30 minuti) e in condizioni ambientali estreme. Sul retro è presente il tradizionale lettore di impronte digitali di tipo capacitivo. LG non ha ancora adottato un sensore in-display, come altri produttori.

Galleria di immagini: LG V50 ThinQ 5G, immagini dello smartphone

Scheda tecnica (↑)

Il V50 ThinQ possiede uno schermo OLED FullView da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), rapporto di aspetto 19.5:9 e supporto HDR10. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Il calore viene smaltito tramite un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Le cinque fotocamere rappresentano sicuramente il punto di forza dello smartphone. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.5), grandangolare (f/1.9) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. Grazie alla modalità Triplo Scatto è possibile catturare tre foto a diversa lunghezza focale con un solo clic.

La doppia fotocamera frontale ha invece sensori da 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.9) e grandangolare (f/2.2). Tra le varie funzionalità spiccano il rilevamento automatico del volto, la Gesture Shot (scatto con un gesto) e la registrazione video 4K a 60 fps. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G (modem Snapdragon X50). La qualità audio è assicurata dagli altoparlanti stereo Boombox e dal Quad DAC Hi-Fi a 32 bit.

La batteria da 4.000 mAh viene ricaricata mediante la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Gli utenti possono acquistare il Dual Screen che si collega allo smartphone tramite pin magnetici. L’accessorio consente di aggiungere uno schermo OLED da 6,2 pollici (2160×1080 pixel) che può essere sfruttato insieme al display principale o in maniera indipendente.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il V50 ThinQ è disponibile in esclusiva tramite Vodafone. L’operatore telefonico offre quattro piani tariffari: RED Unlimited Smart/Ultra/Black e Shake It Easy. Tutti prevedono il pagamento di 199,99 euro una tantum. Il prezzo intero è 1.299,99 euro.