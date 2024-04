CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A15: oggi lo paghi solo 121€ (-39%)

Hai bisogno di uno smartphone valido, senza troppe pretese, ma non vuoi spendere cifre folli? Oggi Amazon ha l’offerta che fa per te. Il popolarissimo smartphone di fascia economica, Samsung Galaxy A15 è in vendita oggi ad un prezzo ancor più interessante: grazie allo sconto del 39% lo paghi solo 121,50€. Pochissimo per uno smartphone che ha le caratteristiche di un medio gamma tra display AMOLED, tripla fotocamera ed un processore capace di assicurarti una buona potenza di elaborazione. Il tutto ad un prezzo davvero allettante.

Samsung Galaxy A15: tutto ciò di cui hai bisogno ad un prezzo bassissimo

Lo smartphone Samsung Galaxy A15 è equipaggiato con buon processore octa-core, supportato da 4GB di RAM e 128 GB di memoria espandibili, per prestazioni solide in qualsiasi circostanza dalla navigazione al multitasking. Anche il pannello è di notevole qualità: parliamo, infatti, di un display AMOLED da 6,5” capace di restituirti immagini nitide con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort.

La fotocamera principale da 50MP rende ogni scatto soddisfacente, mentre la fotocamera macro da 2 MP è ideale per immortalare paesaggi e primi piani. Il tutto racchiuso in un design minimal che rende questo smartphone non solo bello da vedere, ma anche compatto e piacevole da maneggiare. Ottima, infine, anche l’autonomia: potrai usare questo smartphone intensamente per tutta la giornata grazie alla presenza di una batteria a lunga durata da 5000 mAh.

Acquistalo ora e metti le mani su un dispositivo versatile, completo e ideale per soddisfare ogni tua esigenza. Oggi lo paghi solo 121,50€. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo se sei iscritto ad Amazon Prime.

