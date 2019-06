LG V50 ThinQ 5G in Italia in esclusiva Vodafone

Filippo Vendrame,

LG V50 ThinQ 5G è ufficialmente in Italia in esclusiva con Vodafone. Il costruttore coreano ha annunciato il debutto in Italia del suo primo smartphone Android caratterizzato dal supporto alle reti 5G. Questo interessante ed innovativo smartphone era stato presentato durante lo scorso Mobile World Congress 2019 di Barcellona e da oggi è acquistabile nei negozi Vodafone oltre che online. Gli interessanti possono averlo anche in forma rateale abbinandolo ad alcune offerte tariffarie dell’operatore.

LG V50 ThinQ 5G permette ai clienti Vodafone di accedere alla Giga Network 5G e quindi alla rete di quinta generazione dell’operatore, ovviamente solamente nelle aree coperte dal servizio. Questo smartphone è disponibile anche con l’accessorio Dual Screen. Per i clienti Vodafone, questo accessorio sarà incluso nel prezzo di acquisto dello smartphone. Il Dual Screen permette di aggiungere un secondo display OLED da 6,2 pollici raddoppiando di fatto le possibilità d’uso. In questo modo, per esempio, sarà possibile usare due app diverse simultaneamente, per chattare mentre si guarda un video o mentre si naviga sul Web.

Dal punto di vista delle pure specifiche tecniche, questo smartphone dispone di uno spessore di 8,3 millimetri e pesa solo 183 grammi. Nessun problema sul fronte delle prestazioni grazie alla presenza del processore Snapdragon 855 di Qualcomm. Nessun rallentamento, dunque, nemmeno nelle condizioni di uso più intense.

Per sottolineare l’eleganza del design, i tre obiettivi posteriori sono integrati nel corpo dello smartphone senza soluzione di continuità. La copertura della rete 5G di Vodafone, inizialmente, riguarderà solamente 5 città italiane e precisamente Milano (area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli. Per quanto riguarda i progetti di ampliamento della rete 5G in Italia, Vodafone punta a coprire con la nuova “Giga Network 5G” 100 città entro il 2021. Le nuove città coperte dalla rete arriveranno nel 2020.