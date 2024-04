iPhone SE (2022): il telefono per chi bada al sodo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone SE (2022), nella sua iterazione color Galassia, con 64 GB di memoria interna, costa solo 495,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata: a questa cifra infatti, è da comprare immediatamente, quindi cosa aspettate?

C’è la consegna celere con Amazon Prime e avrete accesso a tantissimi vantaggi ulteriori. Pensate che potrete riceverlo a casa vostra – o presso un luogo da voi designato – anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, in alternativa, potreste perfino farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non dimenticate che c’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, ma potrete anche avere diritto alla garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone SE (2022): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un best buy su tutta la linea; costa poco ma offre tantissimo. Inoltre, ha un chipset Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura prestazioni al top in ogni contesto e con qualsiasi applicazione. Pensate che ha un pannello LCD IPS Retina da circa 4,7 pollici super risoluto, piccolo e compatto ma ideale per chi non ama i padelloni e vuole uno smartphone che “badi al sodo”. C’è poi una singola fotocamera posteriore da 12 Megapixel che realizza ottimi ritratti e fa video in 4K con un look meraviglioso. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica via Lightning o mediante la tecnologia wireless.

A soli 495,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo smartphone non potete lasciarvelo sfuggire: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.