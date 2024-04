DOPPIO SCONTO SHOCK sul Samsung Galaxy S23: lo paghi solo 629€

Il Samsung Galaxy S23 è stato uno degli smartphone Android di riferimento dello scorso anno. Compatto, con un comparto fotocamera d’eccellenza e diverse funzionalità innovative che lo hanno reso interessante soprattutto rispetto ai principali competitor. Non a caso il suo prezzo di listino si aggira sopra i 1000€, ma oggi puoi incredibilmente averlo ad un prezzo praticamente stracciato grazie ad uno speciale doppio sconto del 30% + 100€ di cashback proposto da Samsung. Ti basterà solo inserire il codice GALAXY100 al momento dell’acquisto per pagarlo solo 629€. Un affare assurdo!

Samsung Galaxy S23: tuo ad un prezzo stracciato

Ad un prezzo così, Samsung Galaxy S23 è assolutamente il best buy del giorno e ti spieghiamo rapidamente il perché. L’ultimo modello della celebre linea del colosso Samsung dispone di un comparto tecnico eccezionale a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (uno dei più potenti mai montati su un Galaxy) che ti assicura sempre prestazioni solide dallo streaming, al multitasking fino ad arrivare ai giochi.

A spiccare, però, è soprattutto il comparto fotografico che può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel per foto che ti sembreranno assolutamente perfette, ultra nitide e con un bel contrasto cromatico. Ci sono poi diversi strumenti e modalità per perfezionare i tuoi scatti per una personalizzazione profonda e stupefacente.

Lo smartphone monta poi anche un bel pannello di tutto rispetto: parliamo, infatti, di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz per una resa spettacolare dei dettagli, anche in condizioni di luminosità intensa.

Eccezionale anche l’autonomia grazie alla presenza di una batteria intelligente da 5.000 mAh che risparmia energia nei momenti di utilizzo più intenso. La confezione comprende anche un caricatore. Tutto incluso nel prezzo.

Se stati aspettando il momento giusto per mettere le mani su questo incredibile smartphone, questo è il tuo momento. Acquistalo ora e approfitta dello speciale doppio sconto. L’offerta è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.