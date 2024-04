iPhone 15 Pro (128 GB): ecco perché comprarlo su Amazon (a 1039€)

iPhone 15 Pro è lo smartphone che tutti desiderano; parliamo di un device piccolo ma potentissimo, compatto e risoluto, con un processore di fascia alta che promette prestazioni eccellenti anche nel gaming. Viene proposto ad un costo irrisorio grazie alle offerte del giorno su Amazon, con tantissimi vantaggi al seguito. Di fatto, da oltre 1239€, lo pagherete solo 1039,00€, andando così a risparmiare circa 200€ sul valore di listino: mica poco, se ci pensate. Il modello in questione è quello in colorazione “titanio bianco” con 128 GB di storage interno; correte a prenderlo, dunque. A questa cifra si presenta come un best buy fantastico soprattutto per chi desidera un’ammiraglia tascabile ma con un comparto fotografico degno di una mirrorless.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Troviamo infatti tre ottiche (con sensore principale da 48 megapixel) che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in HDR con un nuovo algoritmo di immagine. Si possono anche registrare clip in ProRES (lo standard cinematografico dei professionisti) e foto in ProRAW per un’elaborazione senza eguali. Il processore interno è l’ottimo Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da 128 GB di memoria interna, non espandibile. C’è poi un pannello OLED Super Retina XDR ProMotion da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili. La batteria dura un giorno con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C. Volendo, avrete anche accesso alla ricarica wireless e a quella MagSafe.

iPhone 15 Pro è uno smartphone di punta di Apple che viene venduto e spedito da Amazon; la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e potrete anche avere diritto al reso gratis entro quattordici giorni dal momento dell’ordine. Non mancherà poi la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. In alternativa, avrete la garanzia di Apple per un anno. A soli 1039,00€ non lasciatevelo sfuggire su Amazon.

