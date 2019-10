Sky saluta alcuni canali FOX e Disney

Matteo Tontini,

Brutta tegola per tutti gli abbonati Sky. Secondo quanto comunicato dalla nota piattaforma satellitare, alcuni canali FOX e Disney non saranno più disponibili a partire dal 1 ottobre 2019.

Per essere più precisi, i sottoscritti dovranno rinunciare a Fox Comedy, Fox Animation, Disney XD, Disney English e NatGeo People. A ogni modo, Sky assicura che alcuni contenuti dei canali rimossi saranno proposti nella programmazione di Fox, Fox Life, Fox Crime, Disney Channel, Disney Jr, National Geographic e NatGeo Wild. Nella fattispecie, Sky sottolinea che sarà possibile seguire alcune serie comedy, I Simpson, I Griffin e American Dad.

La causa dello spegnimento dei canali sopraccitati è da ricercarsi nel mancato rinnovo dei diritti. Sebbene Disney+ non venga citata direttamente, è normale collegare tale mossa al lancio della piattaforma streaming proprietaria della Casa del Topo. In sostanza Disney+ c’entra in modo indiretto, nel senso che la società vuole togliere i suoi programmi ai concorrenti: bisognerà dunque vedere se i contenuti dei canali rimossi saranno proposti sulla piattaforma quando debutterà a novembre (in Italia dovrebbe essere disponibile nei primi mesi del 2020).

Non soltanto Sky ha perso alcuni dei suoi contenuti di recente: Disney ha già sottratto a Netflix le produzioni Marvel, che passeranno automaticamente sulla sua piattaforma streaming. Mosse del genere potrebbero indurre i fan delle produzioni Disney a disdire gli altri abbonamenti in favore di Disney+, o almeno questo è ciò in cui spera il colosso dell’intrattenimento.

A ogni modo, gli utenti Sky potranno contare su interessanti nuovi film e serie TV nel mese di ottobre 2019, tra cui spiccano senz’altro Bohemian Rhapsody, la decima stagione di The Walking Dead e il film italiano Il primo re.