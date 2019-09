Catalogo Sky e NOW TV: serie e film ottobre 2019

Matteo Tontini,

L’arrivo di ottobre 2019 porta parecchie novità interessanti per Sky (e la piattaforma NOW TV). Una moltitudine di serie TV e film degni di nota che vanno ad arricchire il catalogo del celebre broadcaster: è bene ricordare che tutta la programmazione è disponibile anche su Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto, mentre Sky Q porta l’esperienza a un nuovo livello.

Dopo un mese di settembre altrettanto ricco di novità, tra le pellicole più interessanti di questo mese si annoverano Bohemian Rhapsody, Il primo Re e Il professore e il pazzo; per quanto riguarda le serie TV, invece, gli appassionati di fantascienza saranno probabilmente interessati a La guerra dei mondi o al ritorno di grandi capisaldi come Grey’s Anatomy.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di ottobre 2019

1 ottobre

Le stelle non si spengono a Liverpool (film): Pellicola del 2017 che racconta la storia di Gloria Grahame, un’attrice che inizia una giocosa relazione sentimentale con il giovane attore inglese Peter Turner.

2 ottobre

Destinazione Matrimonio (film): Commedia romantica con Keanu Reeves e Winona Ryder incentrata su due cinici invitati a un matrimonio che non credono nell’amore, i quali dovranno presto ricredersi quando cominceranno a interessarsi l’uno dell’altra.

4 ottobre

La casa delle bambole – Ghostland (film): Horror del 2018 incentrato su due sorelle che dovranno fare i conti con l’isolata e spettrale casa della zia defunta, ricca di bambole, cimeli e… segreti.

(film): Horror del 2018 incentrato su due sorelle che dovranno fare i conti con l’isolata e spettrale casa della zia defunta, ricca di bambole, cimeli e… segreti. The Disaster Artist (film): Diretto, co-prodotto e interpretato da James Franco, il film racconta della travagliata amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, artefice del film di culto The Room, considerato uno dei peggiori mai realizzati.

(film): Diretto, co-prodotto e interpretato da James Franco, il film racconta della travagliata amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, artefice del film di culto The Room, considerato uno dei peggiori mai realizzati. 1994 (serie TV): Capitolo conclusivo della serie 1993 (di cui è sequel diretto), che segue personaggi coinvolti nello scenario politico italiano dei primi anni ’90.

7 ottobre

Ti presento Sofia (film): Riuscito remake italiano, con protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, di una pellicola argentina.

(film): Riuscito remake italiano, con protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, di una pellicola argentina. The Walking Dead 10 (serie TV): Decima stagione della serie con gli zombie più famosa di sempre, tratta dai fumetti di Kirkman.

9 ottobre

The Front Runner – Il Vizio del Potere (film): Pellicola biografica che segue le vicende del senatore del Colorado Gary Hart, favorito alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, che vide sfumare la sua corsa a causa di una relazione extraconiugale.

(film): Pellicola biografica che segue le vicende del senatore del Colorado Gary Hart, favorito alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico, che vide sfumare la sua corsa a causa di una relazione extraconiugale. Extravergine (serie TV): Da trentenne vergine a sex columnist della rivista per la quale lavora, Dafne (interpretata da Lodovica Comello) è la protagonista di questo interessante e divertente show.

(serie TV): Da trentenne vergine a sex columnist della rivista per la quale lavora, Dafne (interpretata da Lodovica Comello) è la protagonista di questo interessante e divertente show. Empire 6 (serie TV): Sesta stagione dello show che segue le vicende di un’eccentrica famiglia nel mondo dell’hip-hop e la sua etichetta discografica.

11 ottobre

2 gran figli di… (film): Commedia del 2017 che ruota intorno a due fratelli gemelli decisi a intraprendere un viaggio per cercare il proprio padre, mai conosciuto.

(film): Commedia del 2017 che ruota intorno a due fratelli gemelli decisi a intraprendere un viaggio per cercare il proprio padre, mai conosciuto. La guerra dei mondi (serie TV): Lo show, composto da otto episodi, racconta il primo contatto alieno e la conseguente invasione.

14 ottobre

Bohemian Rhapsody (film): Biopic su Freddie Mercury, interpretato da uno strepitoso Rami Malek che ha vinto il premio Oscar grazie a questa parte.

16 ottobre

Il primo re (film): Rivisitazione del mito di Romolo e Remo diretta da Matteo Rovere, con protagonista Alessandro Borghi.

18 ottobre

Life of the Party (film): Commedia del 2018 incentrata su Deanna, una donna di mezza età che decide di affrontare il dramma del divorzio iscrivendosi nuovamente al college e lasciandosi andare ai divertimenti della vita.

19 ottobre

La mélodie (film): Un disilluso violinista accetta di insegnare la propria arte a una giovane classe di periferia: i ragazzi scopriranno il potere della musica, lui capirà qual è davvero il suo posto.

20 ottobre

Watchmen (film): Show con Jeremy Irons, Regina King e Jean Smart basato sull’omonimo fumetto DC Comics.

21 ottobre

Widows – Eredità Criminale (film): Heist movie incentrato su quattro donne, senza nulla in comune se non il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti uccisi, che decidono di fare squadra e prendere in mano le redini dei loro destini.

(film): Heist movie incentrato su quattro donne, senza nulla in comune se non il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti uccisi, che decidono di fare squadra e prendere in mano le redini dei loro destini. Caterina la Grande (serie TV): Show dedicato alla vita dell’imperatrice Caterina II di Russia, ambientata nella sfarzosa corte del XVIII secolo.

23 ottobre

Claws 3 (serie TV): Terza stagione della serie incentrata su cinque manicuriste che lavorano in un salone di bellezza in Florida.

(serie TV): Terza stagione della serie incentrata su cinque manicuriste che lavorano in un salone di bellezza in Florida. Krypton 2 (serie TV): Seconda stagione della serie che racconta gli avvenimenti sul pianeta Krypton, 200 anni prima della nascita di Superman.

24 ottobre

Mr. Robot 4 (serie TV): Quarta stagione della nota serie incentrata sull’hacker interpretato da Rami Malek (non disponibile su NOW TV).

25 ottobre

The Nun – La vocazione del male (film): Horror del 2018, spin-off di The Conjuring 2 – Il caso Enfield, incentrato sul demone con sembianze di suora Valak.

27 ottobre

Il professore e il pazzo (film): Pellicola con Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer che narra le vicende di Sir James Murray: colui che nel 1857 iniziò a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

28 ottobre

This is Us 4 (serie TV): Quarta stagione dello show drammatico con Milo Ventimiglia e Mandy Moore, che segue le vicende della famiglia Pearson.

(serie TV): Quarta stagione dello show drammatico con Milo Ventimiglia e Mandy Moore, che segue le vicende della famiglia Pearson. Grey’s Anatomy 16 (serie TV): Torna sul piccolo schermo il medical drama più famoso di sempre con la sua sedicesima stagione.

31 ottobre

American Horror Story: 1984 (serie TV): Nuova stagione della serie horror antologica, stavolta ambientata in un campo estivo degli anni ’80.

Ancora auguri per la tua morte (film): Sequel del film del 2017 Auguri per la tua morte, la protagonista scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.