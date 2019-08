Matteo Tontini,

Sky ha comunicato i film e le serie TV che andranno a rimpolpare il catalogo della piattaforma satellitare (e di NOW TV) nel mese di settembre 2019. Va ricordato che tutta la programmazione è disponibile anche su Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto; l’innovativo Sky Q porta invece l’esperienza a un nuovo livello.

Settembre sarà un mese piuttosto interessante per gli abbonati: per quanto riguarda i film, tra le uscite più interessanti si annoverano Spider-Man: Un Nuovo Universo, Green Book (premio Oscar al miglior film nel 2019) e Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto. Interessante inoltre la Paranza dei bambini.

Un po’ più fiacco il fronte serie TV, che comunque riserva qualche show esordiente.

Buona lettura.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di settembre 2019

2 settembre

Spider-Man: Un Nuovo Universo (film): Premio Oscar al miglior film d’animazione nel 2019, racconta di un nuovo giovane Uomo Ragno che si troverà a dover salvare New York insieme ad altri uomini e donne regno provenienti da universi alternativi. Sicuramente una delle migliori uscite di settembre 2019.

The Big Bang Theory 11 (serie TV): Undicesima stagione di una delle sit-com di maggior successo degli ultimi decenni, incentrata sul carismatico Sheldon e i suoi amici.

3 settembre

City on a Hill (serie TV): Prima stagione dello show poliziesco che racconta l’indagine su una banda criminale condotta da un assistente procuratore distrettuale e un veterano dell’FBI corrotto.

4 settembre

Green Book (film):Straordinaria pellicola che racconta l’amicizia tra un pianista afroamericano e un buttafuori italoamericano sullo sfondo dell’America degli anni ’60.

9 settembre

Ma cosa ci dice il cervello (film): Commedia italiana con Paola Cortellesi, a metà tra spy story e parodia.

10 settembre

Riverdale 3 (serie TV): Terza stagione della serie teen di successo basata sui personaggi degli Archie Comics.

13 settembre

Alla fine ci sei tu (film): Prodotto giovanilistico che affronta il tema della malattia incurabile raccontando l’amicizia tra Sky e l’ipocondriaco Calvin.

15 settembre

Maria regina di Scozia (film): Con protagonista Saoirse Ronan e Margot Robbie, la pellicola biografica è l’adattamento cinematografico della biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy.

16 settembre

Red Zone – 22 Miglia di Fuoco (film): Adrenalinica spy story ricca di azione con protagonista Mark Wahlberg.

19 settembre

L’esorcismo di Hannah Grace (film): Pellicola horror del 2018 che racconta la storia del cadavere di Hannah Grace, ancora posseduto da una forza demoniaca dopo un esorcismo, intenzionato a perseguitare il personale dell’ospedale.

22 settembre

Cold War (film): Candidato al premio Oscar 2019 come miglior film in lingua straniera, la pellicola in bianco e nero racconta la storia d’amore tra Wiktor e Zula, in un continuo perdersi e ritrovarsi tra la Polonia e Parigi.

24 settembre

Benvenuti a Marwen (film): Pellicola incentrata sulla vera storia di Mark Hogancamp, un artista che ha perso la memoria ma ha trovato un modo per raccontare la sua vita.

27 settembre

La paranza dei bambini (film): Interamente recitata in napoletano con sottotitoli in italiano, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Roberto Saviano.

28 settembre

Sposami, stupido! (film): Pellicola francese che racconta la storia di Yassine, un ragazzo marocchino che va a vivere a Parigi. Per ottenere la cittadinanza si troverà costretto a sposare il suo migliore amico, Fred.

30 settembre

Dragon Trainer – Il mondo nascosto (film): Ultimo capitolo della saga in computer grafica che racconta la convivenza tra Vichinghi e draghi.