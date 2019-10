Call of Duty Mobile arriva gratis su Android e iOS

Candido Romano,

Gli appassionati lo attendevano e oggi 1 ottobre è finalmente arrivato: Call of Duty Mobile è disponibile gratuitamente per il download su Android e iOS. Si tratta di una versione creata specificamente per i dispositivi mobile, in attesa della versione per console e PC, cioè il nuovo Modern Warfare. In particolare Call of Duty Mobile vuole venire incontro a un pubblico più giovane, mutuando anche le esperienze passate che hanno reso molto popolare la serie, compresa quella dei titoli Black Ops.

Il gioco su Android e iOS mette a disposizione diverse modalità e le mappe storiche che hanno reso famosa la saga, come Crash, Hijacked e Nuketown. Tra le modalità ci sono il deathmatch 5v5, ma anche i duelli tra i cecchini, quella zombie e non poteva mancare una Battle Royale con 100 giocatori: sì, proprio come Fortnite.

I comandi su questa versione mobile sono completamente personalizzabili, inoltre è presente anche una chat vocale e testuale, con audio e grafica in 3D. Mentre si gioca si possono ottenere e sbloccare nuovi personaggi, completi, armi, una serie di punti e oggetti d’equipaggiamento tipici del mondo di Call of Duty. I giocatori potranno quindi rendere unico il proprio arsenale.

Non possono mancare poi le partite classificate competitive, ma ci sono anche premi per i clan da poter vincere giocando con i propri amici. Si tratta in sostanza di uno sparatutto multigiocatore gratuito all’entrata, ricco di modalità, eventi e novità da scoprire. Activision ha rilasciato anche un trailer di lancio per illustrare il gioco, a cui accederanno sicuramente milioni di giocatori vista la popolarità della serie. Call of Duty Mobile può essere scaricato qui per Android a questo indirizzo e qui sull’App Store.