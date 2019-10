GoPro HERO 8 ufficiale: action cam inarrestabile

Filippo Vendrame,

GoPro HERO 8 è ufficiale. L’azienda americana prova ad alzare nuovamente l’asticella del mercato delle action cam con un prodotto innovativo ma allo steso tempo versatile e semplice da utilizzare. La nuova action cam rappresentano l’ultima frontiera dell’innovazione tecnologica del marchio GoPro. GoPro HERO 8 Black è la diretta evoluzione del modello HERO 7 Black.

GoPro HERO 8 Black

Definita come la più versatile e indistruttibile di sempre, questa action cam di fascia alta è stata progettata per accontentare il palato di tutti, anche dei più raffinati, cioè di chi cerca il meglio dai prodotti di questa categoria. Le sue specifiche tecniche, infatti, sono molto importanti. Sul fronte video è in grado di registrare filmati a 4K@60fps e 1080p fino a 240 fps (ora con bitrate fino a 100 Mbps). Sul fonte fotografico, invece, è possibile scattare foto a 12 MP. Tanto lavoro è stata fatto dal punto di vista del design, soprattutto per rendere la GoPro HERO 8 Black più leggera ed aerodinamica. Inoltre, l’attacco per i supporti è integrato e pieghevole. Il vano batteria è stato posizionato per permettere una sostituzione rapida. Infine, il copriobiettivo è fisso e ispessito del doppio.

GoPro ha lavorato moltissimo per offrire un sistema di stabilizzazione elettronica ancora migliore di quello già ottimo presente nell’action cam HERO 7. Su GoPro HERO 8 Black arriva quindi HyperSmooth 2.0 che è disponibile per tutte le risoluzioni e tutti i framerate. Inoltre, la stabilizzazione elettronica è disponibile su tre livelli di intensità. Grazie a TimeWarp 2.0, l’action cam crea HyperLapse in automatico. In questa versione più evoluta, permette la regolazione manuale della velocità già in fase di ripresa o in automatico in base alle condizioni di illuminazione / movimento della camera.

LiveBurst è una funzione di registrazione Live molto simile a quella presente su alcuni smartphone. Utilizzando questa modalità, l’action cam registra 1.5 secondi prima e dopo che venga premuto il tasto di scatto, per creare una mini clip dalla quale estrarre uno scatto perfetto. GoPro HERO 8 Black dispone della funzione SuperFoto che è coadiuvata dall’HDR che ha un algoritmo migliorato, per dettagli più nitidi nelle zone scarsamente illuminate, ma soprattutto è stato eliminato l’effetto “blur” quando si scatta in movimento.

Come per il precedente modello, anche questa nuova action cam può contemporaneamente salvare video sulla microSD e trasmetterlo via smartphone su Facebook o YouTube. La novità è che la trasmissione può arrivare alla risoluzione 1080p. GoPro HERO8 Black introduce anche i video notturni temporizzati. Per chi non possiede grandi competenze in ambito fotografico, sono disponibili 4 preset precaricati sulla videocamera (più altri da poter personalizzare) che permettono di scegliere tra Standard, Activity, Cinematic e Slo-Mo.

Per esaltare la facilità d’uso, l’action cam offre un’interfaccia personalizzata e ricca di shortcut, ossia di scorciatoie. Tra le ulteriori novità lo scatto RAW per tutte le modalità di acquisizione fotografica oppure i 4 obiettivi digitali. Disponibili anche in questo modello: orientamento verticale, GPS, Clip Brevi, Timer Foto, comandi vocali, design impermeabile e compressione H.265.

Con il lancio della sua nuova action cam, l’azienda americana propone ai suoi clienti nuovi accessori dedicati ed, in particolare, le GoPro Mod. Al riguardo si segnala la Media Mod che fornisce alla videocamera un ingresso jack da 3.5mm, l’uscita HDMI, un microfono direzionale integrato e sue attacchi hot shoe.

Prezzo di 429.99 euro con Video Corso GoPro HERO 8 Black Ready To Start in omaggio.