GoPro HERO7, nuova action camera in tre versioni

Luca Colantuoni,

Il produttore californiano ha annunciato una new entry nel suo catalogo, ovvero la GoPro HERO7. In realtà le action camera sono tre e si distinguono per caratteristiche tecniche e funzionalità, in quanto il design è identico. I nomi Black, Silver e White fanno ovviamente riferimento al colore del telaio (resistente alle cadute e impermeabile fino a 10 metri di profondità). Gli utenti italiani possono già ordinarle sul sito ufficiale.

GoPro HERO7 Black

La funzionalità più interessante della HERO7 Black, assente nelle versioni Silver e White, si chiama HyperSmooth. Si tratta della stabilizzazione elettronica dei video che permette di eliminare i tremolii durante le riprese. La tecnologia sfrutta il processore custom GP1, la RAM e i sensori integrati per prevedere e compensare in tempo reale i movimenti della action camera. HyperSmooth funziona sott’acqua e anche in presenza di vento e forti shock. La HERO7 Black registra video a risoluzione 4K/60fps, slow motion a 1080/240fps e time lapse.

Può inoltre scattare foto a 12 megapixel con supporto HDR, RAW e riduzione del rumore, trasmettere in live streaming su Facebook, creare brevi clip da 15 o 30 secondi, riconoscere volto e scena, condividere i video nelle Storie di Instagram. L’utente può utilizzare la semplice interfaccia touch o i comandi vocali. La dotazione hardware comprende i chip WiFi, Bluetooth e GPS, tre microfoni, uscita micro HDMI, slot microSD, porta USB Type-C e batteria rimovibile da 1.220 mAh. La HERO7 Black sarà disponibile dal 2 ottobre a 429,99 euro.

HERO7 Silver e White

HERO7 Silver e White non usano il processore GP1, quindi manca la funzionalità HyperSmooth (la stabilizzazione video è standard). HERO7 Silver registra video a risoluzione 4K/30fps, mentre HERO7 White si ferma a 1080p/60fps. Entrambe scattano foto da 10 megapixel e supportano il controllo vocale. La connettività è identica alla HERO7 Black. La batteria invece non può essere rimossa.

Le due action camera saranno in vendita dal 2 ottobre. I prezzi sono 329,99 euro (HERO7 Silver) e 219,99 euro (HERO7 White).