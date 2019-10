GoPro MAX ufficiale: doppia anima action

Filippo Vendrame,

GoPro MAX è ufficiale. Il produttore americano non si è limitato ad annunciare l’innovativa GoPro HERO 8 Black ma ha pure tolto i veli alla diretta evoluzione dell’apprezzata GoPro Fusion. Questo nuovo modello racchiude al suo interno tutte le qualità che hanno reso famoso il marchio GoPro e cioè tutte quelle soluzioni innovative che sono molto apprezzate dagli amanti di sport, viaggi ed avventura. Il tutto sempre accessibile con la massima facilità.

Questo prodotto è stato definito dal costruttore come un punto di volta per le videocamere sportive. GoPro MAX dispone di due anime: quella di un’action cam e quella della tecnologia 360°. Gli acquirenti, con la semplice pressione di un tasto, potranno usare una sola ottica alla volta (Modalità HERO) o entrambe per acquisizioni sferiche (Modalità 360°). L’obiettivo dichiarato di questo nuovo prodotto è quello di voler rendere alla portata di tutti la tecnologia 360°.

Le specifiche tecniche della nuova GoPro MAX sono davvero di altissimo profilo. Questa videocamera offre due differenti gamme di risoluzioni video. I video a 360° potranno essere registrati a 5.6K@30 fps. Per i video tradizionali, invece, gli utenti potranno optare tra 1440p o 1080p con 30 oppure 60 fotogrammi al secondo.

Usando la doppia modalità di acquisizione, la GoPro MAX è in grado di offrire la fotografia sferica da 16.6 MP, quella tradizionale da 5.5 MP e la nuova PowePano. In particolare, la PowePano offre in un unico scatto una panoramica da 270° e risoluzione di 6.2 MP.

GoPro MAX integra HyperSmooth MAX, cioè un sistema di stabilizzazione elettronica “super fluido” sia per la Modalità HERO che in quella a 360°. Grazie alla funzione Max TimeWarp, gli utenti potranno disporre della stessa modalità TimeWarp della HERO 8 Black.

Da evidenziare un dettaglio molto importante. L’unione dei due video catturati simultaneamente dalle due ottiche avviene direttamente all’interno della GoPro. Questo significa che gli utenti avranno subito pronto un video da condividere senza dove effettuare altri passaggi manualmente.

GoPro MAX integra un comodissimo touch screen LCD da 2 pollici che permette di gestire tutte le funzionalità del prodotto attraverso un’interfaccia estremamente intuitiva con personalizzazione delle shortcut.

GoPro ha curato moltissimo anche l’audio della nuova GoPro MAX. Sono presenti ben 6 diversi microfoni che, coordinati da un algoritmo avanzato, sono in grado di produrre un audio stereo sferico, non solo a 360° piani come Fusion. Utilizzando la Modalità HERO, è possibile scegliere da quale dei due lati catturare l’audio direzionale, indipendentemente da quale ottica sia in uso.

GoPro MAX permette anche di trasmettere in streaming su Facebook e Instagram con risoluzione Full HD 1080p ma solamente escludendo un’ottica. Tra le ulteriori caratteristiche di questa videocamera si menzionano: GPS, 4 obiettivi digitali, Timer Foto, orientamento verticale, Clip Brevi, comandi vocali, design impermeabile e compressione H.265.

Prezzo di 529.99 euro con Video Corso GoPro MAX Ready To Start in omaggio.