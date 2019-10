Kena Mobile: Kena Special e Kena 5,99 Flash

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha messo mano al suo listino consumer introducendo alcune novità interessanti. La ben nota offerta Kena Special Summer cambia nome in Kena Special anche se i contenuti non cambiano. Questa tariffa offre sempre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 4,99 euro al mese. Questa tariffa, però, non è attivabile da tutti ma solamente da chi effettuerà la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali ad esclusione di Ho. mobile, Fastweb e CoopVoce. L’attivazione può essere richiesta solamente in alcuni corner dell’operatore virtuale.

Costo iniziale di 10 euro che include la SIM e il primo mese anticipato. In alcuni casi, però, alcuni corner richiederebbero solo il pagamento di 5 euro a fronte del primo mese di canone. La seconda novità riguarda l’introduzione di Kena 5,99 Flash. Questa nuova tariffa può essere attivata presso tutti i canali di vendita di Kena Mobile. Chi sottoscriverà questa tariffa potrà contare su chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 5,99 euro al mese.

Pure in questo caso la tariffa non potrà essere attivata da chiunque ma solamente da chi proviene da Iliad, Fastweb e da qualsiasi altro operatore virtuale ad eccezione di Ho. mobile e degli operatori virtuali che utilizzano la piattaforma Noverca. Costo iniziale di 15 euro che include il costo della SIM e del primo mese.

In 4G, la velocità massima raggiunge i 30 Mbps in download. Si ricorda, infine, che trattandosi di un operatore virtuale di TIM, Kena Mobile si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati ai clienti.