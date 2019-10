Mario Kart Tour: come attivare la guida giroscopio

Marco Grigis,

Mario Kart Tour, il nuovo gioco di Nintendo dedicato agli universi di iOS e Android, sta letteralmente sbancando gli store digitali. Con il record di download in sole 24 ore dal lancio, pari a 20 milioni di scaricamenti effettuati, il titolo rimane alle prime posizioni di App Store e Play Store. Nei primi giorni di disponibilità, tuttavia, una domanda appare insistentemente sui social: come attivare la modalità di guida tramite giroscopio?

Mario Kart Tour, un videogioco che riprende molti degli elementi tipici della classica serie Mario Kart di Nintendo, prevede due modalità di comando. La prima si basa sull’utilizzo dei comandi touch: per permettere al proprio personaggio di svoltare a destra oppure a sinistra, è sufficiente scorrere le dita sullo schermo nella direzione desiderata. Non tutti, però, trovano questa soluzione comoda: questo perché bisogna garantire anche altre interazioni a schermo, come il lancio di bombe o bucce di banana ai nemici, l’attivazione dei bonus e molto altro ancora. Fortunatamente, Nintendo ha previsto anche una modalità che si basa sull’uso del giroscopio.

Guida giroscopio: come attivarla

La modalità di guida tramite giroscopio permette di gestire i movimenti del proprio mezzo, quindi la capacità di svoltare a destra o sinistra, semplicemente inclinando il device nella direzione desiderata. Così facendo, non si dovranno mantenere le dita adagiate sullo schermo e sarà più comodo attivare eventuali armi o bonus.

Attivare la funzionalità è davvero semplice e richiede pochissimi istanti:

In qualsiasi schermata dei tour, si clicchi sul pulsante “ Menu ”;

”; A questo punto, si scelga la voce “ Impostazioni ”, rappresentata da un’icona a ingranaggio;

”, rappresentata da un’icona a ingranaggio; Dalla lista di alternative proposte, sarà quindi sufficiente selezionare “Guida Giroscopio”.

L’opzione è ovviamente disponibile solo per quegli smartphone e tablet dotati dell’apposito sensore – praticamente la totalità dei dispositivi venduti negli ultimi anni – e può essere disattivata semplicemente seguendo le istruzioni già fornite, deselezionando la voce “Guida Giroscopio”.