TIM, le nuove offerte Operator Attack di ottobre

Filippo Vendrame,

Continuano anche ad ottobre le offerte Operator Attack di TIM che gli interessati possono sottoscrivere nei negozi. Trattasi di tariffe specificamente pensate per attirare nuovi clienti provenienti da specifici operatori. Le possono sottoscrivere, infatti, solo tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM con portabilità da precisi operatori target. Ecco quindi tutte le offerte Operator Attack disponibili, evidenziando che TIM può modificarle in qualsiasi momento.

TIM Mercury 50GB offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico 4G. Il tutto a 7 euro al mese. Attivabile se si arriva da Iliad, Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile. TIM Steel 50GB, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 7,99 euro. Disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM 7 Extra Go New 30 Giga, invece, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di Internet 4G a 7 euro al mese. Attivabile per chi effettuerà portabilità da Fastweb Mobile e da tutti gli altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

Infine, TIM Special x Te offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 9,99 euro al mese. Solo per Iliad, Ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile.

La velocità in 4G, si ricorda, è sino a 150 Mbps in download e sino a 75 Mbps in upload. Queste offerte, si ricorda ancora una volta, non possono essere attivate online ma solo nei negozi che le propongono.