DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 7^ giornata

Matteo Tontini,

Ottobre è cominciato con le big impegnate nelle coppe europee, ma il campionato di calcio italiano è un appuntamento improrogabile per ogni società nel fine settimana. Le squadre che partecipano alla Champions e all’Europa League, di fatto, si sono trovate a dover disputare quattro partite in due settimane (vista la precedente pausa e il turno infrasettimanale necessario). La 7^ giornata di Serie A vedrà uno degli scontri più attesi di questa stagione, quello tra Juve e Inter. Come al solito, saranno DAZN e Sky a spartirsi i match: la piattaforma streaming avrà diritto a tre partite, il noto broadcaster alle restanti sette.

Tuttavia, ora agli abbonati Sky possono godersi il meglio della programmazione DAZN sul canale DAZN1 (“DAZN One”): in questo modo i sottoscritti potranno vedere fino al 2021 tutta la Serie A su una sola piattaforma. Un accordo che porta benefici a entrambe le parti: se da un lato Sky torna ad avere tutto il campionato di calcio italiano nel proprio palinsesto, dall’altro DAZN può raggiungere un pubblico maggiore. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 7^ giornata:

4/10/2019 Venerdì 20.45 Brescia – Sassuolo SKY

5/10/2019 Sabato 15.00 SPAL – Parma SKY

5/10/2019 Sabato 18.00 Hellas Verona – Sampdoria SKY

5/10/2019 Sabato 20.45 Genoa – Milan DAZN

6/10/2019 Domenica 12.30 Fiorentina – Udinese DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 Atalanta – Lecce DAZN

6/10/2019 Domenica 15.00 Bologna – Lazio SKY

6/10/2019 Domenica 15.00 Roma – Cagliari SKY

6/10/2019 Domenica 18.00 Torino – Napoli SKY

6/10/2019 Domenica 20.45 Inter – Juventus SKY

Nel fine weekend, la piattaforma streaming incentrata sullo sport permetterà di vedere le partite di Milan, Fiorentina e Atalanta. I rossoneri cercheranno di fare risultato a Genova, dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina; quest’ultima dovrà invece scontrarsi con un’Udinese esaltata dalla vittoria di misura contro il Bologna; infine, l’Atalanta affronterà il Lecce dopo aver dilagato con il Sassuolo.