Nexdoor: download e installazione app

Candido Romano,

Nextdoor è l’app che permette di entrare in contatto con i propri vicini di casa e creare quartieri, in cui l’utente può chiedere consigli, scambiare oggetti, aprire petizioni o cercare un aiuto in casa. Sbarcata in Italia nel 2018, è ormai presente in 2100 quartieri e 200 città.

Nextdoor, download e installazione dell’app gratuita

Nextdoor è disponibile per il download sia su Android sul Play Store, che su iOS, quindi per i dispositivi Apple come gli iPhone. Per scaricare e installare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet bisogna procedere con alcune azioni piuttosto semplici. Chi dispone di un iPhone non dovrà fare altro che avviare l’App Store, mentre gli utenti Android, come detto, il Play Store.

All’interno di queste piattaforme bisogna fare una ricerca per individuare l’app di Nextdoor. Fatta la ricerca, bisogna aprire la scheda per poi toccare il pulsante “Installa”. Il tempo di download dipende ovviamente dalla velocità della propria connessione: dopo pochi secondi l’app sarà scaricata sul dispositivo.

L’installazione viene eseguita in totale autonomia, l’app di Nextdoor è quindi già pronta all’uso. Una procedura molto semplice, a cui accedere direttamente cliccando anche i link forniti in alto. Una volta avviata l’applicazione verrà chiesto di unirsi al proprio quartiere, se già esiste, oppure accedere con un proprio account precedentemente creato. L’accesso può essere effettuato anche tramite invito. Qui tutte le informazioni su come creare un account Nextdoor.

In sostanza per iniziare a usare l’app e tutte le sue funzionalità, bisognerà prima verificare il proprio indirizzo di casa. Questo è possibile farlo tramite numero di telefono, con una cartolina da richiedere e che arriva tramite posta, oppure tramite un Ambasciatore, sostanzialmente i moderatori della piattaforma, utenti che sono presenti da più tempo all’interno di Nextdoor.