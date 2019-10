Twitter, ricerca dei DM disponibile su iOS

Matteo Tontini,

Twitter è in continua evoluzione: il social network dell’uccellino cerca di rendersi sempre più performante, sicuro e accessibile grazie a nuove funzionalità, come quella appena introdotta. Si tratta della ricerca dei DM (Messaggi Diretti), finalmente disponibile per gli utenti iOS (il rollout è in corso).

Come si potrebbe facilmente immaginare, una barra di ricerca nella parte alta dello schermo consente all’utente di digitare una parola chiave per restringere il campo delle conversazioni.

DM search is rolling out to everyone on iOS today. pic.twitter.com/nxbX19xjw7 — Nick Pacilio (@NickPacilio) October 1, 2019

Non è strettamente necessario, infatti, scrivere il nome di un utente per cercare una determinata chat, basta anche una parola contenuta nei messaggi. Non è chiaro quando la funzionalità raggiungerà i dispositivi Android, ma feature come questa di solito non ci mettono molto a debuttare su altre piattaforme. A proposito di Twitter, nelle scorse ore Tweetdeck pare abbia dato diversi problemi e la società ha dato il via alle indagini per cercare di risolverli nel minor tempo possibile: gli utenti hanno dichiarato di non essere in grado di vedere nuovi i DM e di avere difficoltà ad aggiungere contenuti ai propri tweet, tipo immagini, sondaggi e video. Per chi non lo sapesse, Tweetdeck è lo strumento ufficiale che consente di gestire più profili Twitter, utilizzato soprattutto dai Social Media Manager.

Di recente, il noto social ha annunciato il filtro antispam nei DM, che consente a tutti gli utenti di filtrare i Messaggi Diretti potenzialmente offensivi. Una funzione utile a tutti coloro che desiderano ottenere “aperti a tutti” i messaggi, ma che ovviamente non vogliono ricevere contenuti offensivi. Il titolo sarà disponibile sia per la versione web che per quelle Android e iOS, ed è una soluzione efficace per proteggere gli iscritti alla piattaforma.