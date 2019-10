Twitter, filtro antispam nei DM

Matteo Tontini,

Twitter ha annunciato l’integrazione del filtro antispam nei DM (Messaggi Diretti), un mese e mezzo dopo che la società ha cominciato a testare la funzione. Sarà disponibile sia per la versione web del social network, sia per quelle Android e iOS.

Il filtro aggiunge una nuova opzione alla casella Richieste di Messaggi, ovvero quella in cui vanno tutti i DM delle persone non seguite dall’utente. Facendo clic su di essa, i messaggi che conterranno potenzialmente contenuti offensivi non mostreranno neppure le loro anteprime, e ci sarà la possibilità di eliminare tali messaggi senza aprirli.

We tested, and turns out filters help you cut through the noise to find gems. Who knew. So we’re rolling out this filter to everyone on iOS, Android, and web! — Twitter Support (@TwitterSupport) September 30, 2019

Il nuovo filtro per i DM è utile per gli utenti che vogliono tenere aperti a tutti i loro messaggi Twitter, ma (come la maggior parte delle persone) non vogliono leggere contenuti offensivi. La funzionalità sembra attesa da tempo, considerando che i messaggi offensivi non sono così rari per gli utenti con caselle di posta aperte; tanto che alcuni sviluppatori di terze parti hanno lanciato i propri strumenti di filtro, tra cui un plug-in distribuito di recente che rileva ed elimina le foto di peni (“dick pic” nel gergo comune).

A ogni modo, Twitter ci tiene a proteggere i propri iscritti: lo dimostra anche la funzione Nascondi risposta lanciata negli Stati uniti e in Giappone nelle scorse settimane, dopo il test effettuato in Canada. Una funzionalità utile, che permette di selezionare le risposte a un tweet e nasconderle, senza eliminarle. In questo modo, gli utenti avranno ancora la possibilità di leggerle e la funzione non andrà ad alimentare la censura. Per quanto riguarda i DM, invece, una feature in fase di test che gli utenti aspettano con ansia è quella che consente di effettuare la ricerca del testo.