Surface Earbuds anche con Siri e Assistente Google

Filippo Vendrame,

Ieri, durante l’evento Surface, Microsoft si è ritagliata un po’ di spazio per annunciare i nuovi Surface Earbuds. Trattasi di auricolari wireless che arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno e costeranno, in America, 249 dollari. Sebbene Microsoft abbia parlato di molte delle loro funzionalità, la società non ha menzionato uno dei principali vantaggi di questi nuovi auricolari.



Secondo VentureBeat che ha avuto modo di parlare con Mohammed Samji, responsabile prodotto dei Surface Earbuds, gli auricolari supporteranno tutti gli assistenti vocali di terze parti oltre a Cortana. Questo significa una cosa importante e cioè che chi comprerà questi auricolari sarà anche in grado di utilizzarli con l’Assistente Google o con Siri e molto probabilmente anche con Alexa e Bixby e tanti altri. Se sul dispositivo a cui saranno collegati sono presenti più assistenti vocali, gli auricolari Surface utilizzeranno l’assistente vocale predefinito.

Mohammed Samji ha anche svelato un altro dettaglio interessante e cioè che gli auricolari potranno contare su un’applicazione chiamata Surface Audio che permetterà di personalizzare il loro funzionamento. App che sarà disponibile nel Play Store, nell’App Store e nel Microsoft Store. I Surface Earbuds, infatti, sono compatibili con Android, iOS e Windows 10 e utilizzano il Bluetooth 5.0 per connettersi ai dispositivi.

L’app servirà anche per aggiornare il firmware degli auricolari. In ogni caso, Mohammed Samji ha specificato che gli auricolari potranno funzionare sia senza app che senza un assistente vocale configurato. Chi non fosse esperto di tecnologia o semplicemente non avesse interesse ad usare gli assistenti vocali, potrà tranquillamente concentrarsi esclusivamente sull’ascolto della musica.

Gli auricolari offrono il giusto compromesso tra ergonomia, peso e comfort. Ognuno dei due auricolari integra due microfoni direzionali con suono Omnisonic e riduzione del rumore. Autonomia di 24 ore in abbinamento alla custodia di ricarica.