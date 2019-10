Eolo Super e DAZN: accordo, costi e attivazione

Filippo Vendrame,

Eolo è un operatore wireless italiano che con la sua rete copre capillarmente buona parte del territorio italiano. Le sue soluzioni a banda larga possono essere utilizzate sia laddove la connettività classica è assente e sia in alternativa a quella tradizionale via cavo. Il provider, infatti, propone ai suoi clienti Eolo Super, un’offerta che prevede una velocità massima sino a 100 Mbps in download e sino a 10 Mbps in upload.

Una capacità di banda paragonabile a quella delle normali linee VDSL. Inoltre, nelle aree coperte dal servizio fibra, Eolo Super offre agli utenti una linea sino a 1 Gbps in download e sino a 300 Mbs in upload. Il tutto a 29,90 euro. Il pacchetto offerto dal provider, però, non include solamente una linea Internet. Gli aderenti avranno a disposizione anche telefonate illimitate gratuite incluse, senza scatto, router Eolo e due servizi digitali a scelta in omaggio (Chili, Now Tv per 6 mesi, Amazon Prime per 12 mesi, Xbox Live Gold per 12 mesi).

Inoltre, Eolo regala 6 mesi di accesso a DAZN grazie ad un accordo con la piattaforma di streaming.

Eolo Super e DAZN, come funziona

In seguito all’avvenuta installazione del servizio Eolo Super, i clienti potranno attivare l’offerta accedendo alla loro area riservata e scegliendo DAZN dalla lista dei servizi digitali gratuiti. Riceveranno in seguito una email contenente un codice promozionale e le istruzioni per attivarlo. Dopo aver completato la procedura, potranno vedere i contenuti sportivi di DAZN sui principali dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

Un regalo sicuramente molto gradito che gli amanti del calcio apprezzeranno molto. Al termine dei 6 mesi, i clienti potranno continuare a pagare DAZN comodamente nella fattura Eolo a 9,99 euro al mese, con l’opzione Multiscreen che garantisce la massima performance dello streaming, anche su più dispositivi in contemporanea, al prezzo speciale di 1,00 euro al mese in aggiunta al posto di 5,00 euro.