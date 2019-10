Filippo Vendrame,

Gli smartphone, soprattutto i top di gamma, sono dei veri e propri oggetti del desiderio per molte persone. Grazie alle piattaforme hardware di ultima generazione, questi dispositivi sono dei veri e propri mini computer da taschino. Oggi, navigare, gestire le email, scrivere documenti, guardare video e tanto altro sono operazioni che si fanno comunemente da uno smartphone. Dispositivi mobile che sono anche delle perfette mini console di gioco. Gli schermi grandi e definiti e i processori di ultima generazione rendono davvero piacevole giocare a titoli anche complessi.

L’accesso alla banda larga mobile apre, poi, moltissime ulteriori opportunità di utilizzo. Non sorprende, dunque, se gli smartphone sono degli strumenti indispensabili anche per la vita professionale delle persone. C’è un problema, però, ed è il loro prezzo. Uno smartphone, soprattutto se top di gamma, può costare ben di più di un computer. Per riuscire a mettere le mani su questi prodotti, una delle alternative è quella di tenere sempre sotto controllo la rete per scovare qualche buona promozione degli eShop. Per esempio, eBay propone costantemente tanti sconti sugli smartphone grazie ai suoi molti partner che vendono all’interno della piattaforma.

Ecco quindi una selezione delle più ghiotte offerte di eBay per gli smartphone.

Imperdibili eBay: 5 smartphone da acquistare

Apple iPhone 8 64 GB (↑)

Apple iPhone 8 64 GB dispone di un display da 4,7 pollici, il chip A11 Bionic ed è avvolto dal vetro più resistente mai visto su uno smartphone, contornato da alluminio aerospaziale. Su iPhone 8 la fotocamera da 12MP è ancora più evoluta: ha un sensore più ampio e veloce, un nuovo filtro colore, pixel più profondi e la stabilizzazione ottica dell’immagine per foto e video. La modalità Ritratto di iPhone 8 Plus è stata ulteriormente perfezionata per offrire scatti sempre più affascinanti. I primi piani sono più nitidi e gli sfondi sono sfumati in modo più naturale.

Prezzo di 499,99 euro. (Trova le offerte su Ebay)

Xiaomi Redmi Note 7 (↑)

Xiaomi Redmi Note 7 è uno smartphone Android caratterizzato dal SoC Snapdragon 660 Octa Core con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Telecamera posteriore doppia con sensori da 48MP + 5MP e display con diagonale da 6,3 pollici. Grande autonomia concessa dalla batteria da 4000 mAh.

Supporto Dual SIM. Prezzo di 159,99 euro. (Verifica se è in sconto su eBay)

Apple iPhone XR 64 GB (↑)

Apple iPhone XR si caratterizza per lo schermo Liquid Retina da 6,1 pollici, il display LCD più evoluto del settore. SoC A2 Bionic per maggiore potenza. Face ID evoluto per tenere i dati al sicuro. Fotocamera evoluta. Grazie ad un innovativo sensore, insieme al processore ISP e al Neural Engine, aiuta a creare immagini di una bellezza mai vista. Eccezionale anche nei materiali. Sistema operativo iOS.

Prezzo di 629,99 euro. (Acquista con gli sconti su eBay)

Huawei P30 Pro (↑)

Huawei P30 Pro punta tutto sulla fotografia. Dispone di una quadrupla fotocamera in stile Leica che asseconda il talento fotografico aiutando a catturare il mondo nella sua interezza. Un sistema fotografico all’avanguardia, composto da una lente SuperZoom, una fotocamera Super Sensing da 40MP, una fotocamera con lente ultragrandangolare da 20MP e una fotocamera HUAWEI TOF, che permette di ricordare momenti incredibili.

Display da 6,47 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Prezzo di 639,99 euro. (Guarda le offerte su eBay)

Apple iPhone X 256 GB (↑)

Apple iPhone X dispone di un display Super Retina da 5,8 pollici. Uno spazio piccolissimo racchiude alcune fra le tecnologie più sofisticate mai sviluppate, a partire dagli obiettivi e sensori che rendono possibile il riconoscimento con Face ID che è un modo nuovo e sicuro per sbloccare il dispositivo. La fotocamera TrueDepth analizza oltre 50 movimenti dei muscoli facciali e replica le espressioni del viso creando divertenti emoji animate. SoC A11 Bionic per le massime prestazioni.

Prezzo di 929,99 euro. (Compara le offerte su eBay)