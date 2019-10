Nuance Gatekeeper: biometria IA contro le frodi

Filippo Vendrame,

Nuance, nota azienda leader nel settore dell’intelligenza artificiale conversazionale, ha annunciato Nuance Gatekeeper. Trattasi della soluzione di biometria più avanzata al mondo per l’autenticazione dei clienti e il rilevamento delle frodi. Questa piattaforma è disponibile sul cloud in forma scalabile e permette alle aziende di validare l’identità dei clienti e rilevare potenziali truffatori sui canali vocali e testuali utilizzando i tratti e le caratteristiche proprie di ciascun individuo.

Nuance Gatekeeper nasce come risposta al continuo aumento delle violazioni dei dati. Secondo un’indagine condotta da Nuance, una persona su quattro è stata vittima di frode negli ultimi dodici mesi, con una perdita media di 2.000 dollari a persona a causa di password inefficienti. Grazie a Nuance Gatekeeper, le imprese di qualsiasi dimensione possono beneficiare di tutti i vantaggi della biometria per verificare le identità dei clienti con la massima sicurezza e immediatezza, indipendentemente dal canale utilizzato. Questa piattaforma più avanzata di qualsiasi versione precedente di Nuance Security Suite, permette alle aziende di sfruttare un approccio alla sicurezza più solido e un comodo strumento di autenticazione per i clienti, abilitando un modello di implementazione compatibile con gli sviluppi tecnologici futuri.

Gatekeeper sfrutta la moderna architettura cloud-native per incrementare sicurezza e affidabilità, offrendo alle aziende una soluzione scalabile in modo dinamico e in continuo miglioramento che riduce al minimo il time-to-value e consente di restare sempre un passo avanti rispetto ai truffatori.

Nuance ha anche annunciato l’espansione della sua piattaforma Intelligent Engagement, aggiungendo nuovi componenti strutturali colloquiali, comprensivi di servizi di sicurezza e biometria per l’autenticazione e il rilevamento delle frodi.

Brett Beranek, GM Security Business, Nuance Enterprise Division:

La biometria è il futuro dell’identificazione e rappresenta la carta vincente per tutte le aziende che desiderano potenziare la sicurezza dei clienti senza compromettere l’esperienza di ingaggio. Grazie a Gatekeeper offriamo livelli di protezione più avanzati per piccole e grandi aziende, portando l’intelligenza artificiale in prima linea e combinando i tradizionali metodi biometrici con le ultime tecnologie del mercato. Tutto questo è ora disponibile in un ambiente cloud-native.