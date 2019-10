Sottocosto MediaWorld: Xbox One S a 149 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il sottocosto. Da oggi 4 ottobre e sino al prossimo 13 ottobre, la catena di elettronica offrirà fortissimi sconti su tanti prodotti. Come in tutte queste promozioni, saranno disponibili pochi pezzi per ogni prodotto in offerta. Questo significa che solamente i più rapidi potranno approfittare di questi fortissimi tagli di prezzi. Tra gli smartphone in promozione nel volantino, si segnala subito l’iPhone 8 64 GB a 469 euro.

In alternativa, l’iPhone XR 64 GB a 629 euro. Il Huawei P30 Pro può essere portato a casa a 729 euro mentre il Samsung Galaxy S10 a 749 euro. Tanti anche gli sconti per i computer. Per esempio, MediaWorld propone il LENOVO IDEAPAD S540-14API a 499 euro, oppure l’ASUS UX431FL-AN001T a 799 euro. Super offerta gaming per questo sottocosto di MediaWorld. La console Xbox One S All Digital con ben tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft e Fortnite Legendary evolving skin & 2000 V-bucks) è offerta al prezzo di appena 149 euro.

In alternativa la PS4 Pro “Fortnite” è venduta a 299 euro. Tantissime le offerte anche per chi volesse cambiare il televisore di casa per acquistare uno dei modelli di ultimissima generazione in grado di trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica. Per esempio, PHILIPS 50PUS6754/12 è proposto ad appena 379 euro.

Non possono poi mancare sconti su fotocamere, gadget tech e su molti accessori per il mondo dei computer. Per chi punta ad una mobilità alternativa, invece, MediaWorld propone sottocosto il monopattino elettrico Segway ES2 a 469 euro. Un volantino, dunque, tutta da sfogliare per non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità di risparmio.