Dynabook annuncia il nuovo Tecra A40-E

Filippo Vendrame,

Dynabook ha annunciato l’arrivo del nuovo notebook Tecra A40-E. Trattasi di un prodotto progettato per il business e precisamente per soddisfare le necessità dei mobile worker. Tecra A40-E va ad arricchire e completare la famiglia A-Series di Dynabook, dopo il recente lancio del Portégé A30-E. Le sue specifiche tecniche sono molto interessanti e mettono in risalto il suo DNA. Che sia un prodotto nato per la mobilità lo evidenziano il peso di 1,47 Kg e un’autonomia che può arrivare sino a 13,5 ore. Aspetto ancora più interessante, il supporto alla ricarica rapida Quick Charge, che garantisce 4 ore di autonomia con solo 30 minuti di ricarica.

Il resto della scheda tecnica mette in evidenza un display Full HD da 14 pollici anti riflesso che nasce per ridurre l’affaticamento del viso. Dynabook ha sviluppato Tecra A40-E anche per essere robusto ed affidabile. Questo notebook è stato sottoposto a rigorosi test di livello militare, offrendo alle aziende la garanzia di poter soddisfare le richieste della mobile workforce. Lato sicurezza, Tecra A40-E dispone di un BIOS sviluppato internamente che fornisce una protezione di livello aziendale, e del Trusted Platform Model (TPM), che archivia i dati in tutta sicurezza, offre un’ulteriore garanzia contro violazioni di dati.

Tra le altre misure di sicurezza l’autenticazione a due fattori che protegge da accessi indesiderati nel caso di smarrimento o furto del notebook. Oltre al SecurePad integrato con lettore di impronte digitali, sono disponibili anche un lettore Smart Card e il riconoscimento facciale opzionali.

Tecra A40-E dispone pure di porta USB Type-C e, a seconda della configurazione, una o due porte USB 3.1 addizionali, Gigabit LAN, porta HDMI e uno slot per micro-SD. Una dock USB-C aggiuntiva offre maggiori opzioni di connettività. La configurazione dell’antenna Wi-Fi Intel Dual Band Wireless-AC 8265 migliora la velocità di connessione e la tecnologia LTE opzionale garantisce la disponibilità di internet per i dipendenti in viaggio. Il notebook integra processori Intel Core di ottava generazione e diverse tipologie di archiviazione, tra cui tre opzioni SSD da 256GB, 512GB, 1TB PCIe, per ottimizzare le prestazioni e garantire un flusso di lavoro efficiente.

Il nuovo Dynabook Tecra A40-E sarà disponibile a partire da novembre 2019.