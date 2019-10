Modem fibra ottica Telecom: configurazione

Filippo Vendrame,

TIM offre all’interno della sua offerta di connettività in fibra ottica su rete FTTH anche un modem. Chi sceglierà di abbinarlo alla propria linea potrà contare su una soluzione già pronta. Questo significa che quando arriverà l’installatore basterà collegare il modem alla linea per iniziare subito a navigare. Ovviamente, sarà possibile farlo collegandosi sia tramite rete LAN che attraverso il supporto wireless. Il vantaggio di questa soluzione è che non è necessario mettere mano alla configurazione del modem se non per modificare eventuali parametri avanzati.

Di contro, gli utenti hanno meno libertà nel configurare la loro rete in quanto alcuni aspetti non possono essere toccati. Grazie alla delibera del Modem Libero, è possibile scegliere di adottare un modem fibra di proprietà per poter disporre della massima libertà di setup per la propria linea. Ovviamente, prendendo questa via è necessario configurare a mano il proprio modem.

Fortunatamente, TIM ha pubblicato sul suo sito di supporto una comoda e veloce guida che illustra tutti i parametri che devono essere inseriti per poter connettersi ad Internet utilizzando un modem di proprietà.

Modem fibra ottica Telecom: setup

Con la tecnologia FTTH, la fibra ottica arriva direttamente in casa e deve essere collegata ad una terminazione ottica fornita da TIM, detta ONT (Optical Network Termination). Il modem in proprio possesso deve essere collegato alla terminazione ottica (ONT) mediante cavo di rete Ethernet Categoria 5e o superiore alla porta WAN Ethernet.

Il dispositivo utilizzato per la connessione dati deve avere una interfaccia di rete WAN di tipo Gigabit Ethernet Full-Duplex Auto-Sensing e su essa è necessario il supporto del protocollo Ethernet 802.1q. Questi i parametri:

USERNAME: numero_telefonico

PASSWORD: timadsl

PROTOCOLLO: PPPoE Routed (definito come RFC 2516)

INCAPSULAMENTO: VLAN Ethernet 802.1q

NAT: attivo

VLAN: 835

Per utilizzare i servizi Voce in modalità VoIP sui collegamenti in tecnologia FTTH, è necessario configurare il servizio VoIP sul modem. Per il corretto funzionamento del servizio Voce, il dispositivo deve utilizzare i DNS ottenuti automaticamente durante la connessione e deve essere in grado di fare richieste di tipo SRV verso essi. I parametri da usare sono i seguenti:

SIP Domain : telecomitalia.it

SIP Protocol : UDP Port 5060

Expire Time : Minimo 86400 secondi

Codec supportati : Obbligatori G.729, G.711 A-law – Codec opzionale G.722

Gestione Fax e POS supportata con protocollo G.711 A-law e T.38

Packetization Time : 20ms

Supporto toni DTMF : RFC 2833 / RFC 4733

DSCP Marking : 40 (dec)

VAD (Voice Activity Detection) : disabilitato

Supporto 100rel (messaggio PRACK) secondo RFC3262 : abilitato

Supporto UPDATE, secondo RFC3311 : abilitato