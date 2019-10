Netflix e Mediaset insieme per 7 film originali

Matteo Tontini,

Netflix e Mediaset raggiungono un accordo per la produzione di film italiani che debutteranno in anteprima sulla famosa piattaforma streaming e verranno distribuiti in tutto il mondo: le prime pellicole usciranno nel 2020 e l’esclusiva Netflix durerà un anno, dopodiché saranno disponibili anche sui canali in chiaro di Mediaset.

Reed Hastings, CEO del colosso dello streaming, ha così dichiarato riguardo l’accordo:

Siamo contenti di lavorare con Mediaset, uno dei broadcaster europei più importanti, per realizzare una serie di film italiani. Lavoreremo sia con nuovi professionisti, sia con attori e registi già affermati anche a livello internazionale. L’Italia ha una tradizione cinematografica importante alle spalle e siamo sicuri che queste pellicole troveranno il consenso del pubblico globale.

Al momento sono nati cinque film dall’accordo tra le due società, ma ne sono previsti sette. È possibile dare un’occhiata alle sinossi di seguito.

Al di là del risultato di Francesco Lettieri:

Storia su un’amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo dei tifosi durante le ultime cinque giornate di un campionato di calcio.

Sotto il sole di Riccione di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo:

Film incentrato su un gruppo di adolescenti in vacanza sulle spiagge di Riccione, tra problemi di coppia, storie d’amore e appuntamenti.

Il divin codino di Letizia Lamartire:

Cronistoria dei 22 anni di carriera del fuoriclasse Roberto Baggio.

L’ultimo paradiso di Rocco Ricciardulli:

Un contadino lotta per migliorare le condizioni di lavoro in un’Italia degli anni ’50, quando finisce per innamorarsi della figlia di un proprietario terriero.

Sulla stessa onda di Massimiliano Camaiti:

Un’avventura estiva nata in Sicilia diventa presto una dolorosa storia d’amore, che costringe un ragazzo e una ragazza a crescere troppo in fretta.

Val la pena ricordare che Netflix ha inoltre aggiunto un accordo con Sky Q per vedere tutto su una sola piattaforma.