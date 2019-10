Redmi 8, schermo da 6,2 pollici e grande batteria

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno è disponibile in Italia il nuovo Redmi Note 8 Pro. Chi vuole un discreto smartphone entry level potrà acquistare il Redmi 8 annunciato in India, ma che arriverà sicuramente nel nostro paese, dove è già in vendita il Redmi 7. Rispetto al precedente modello ci sono interessanti miglioramenti, ma anche un peggioramento.

Il Redmi 8 ha una cover in plastica con design Aura Mirror e uno schermo da 6,22 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). La diagonale del display è leggermente inferiore rispetto ai 6,26 del Redmi 7, ma Xiaomi ha ridotto lo spessore delle cornici per offrire un look più moderno. Nella parte superiore c’è il notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0) che supporta il Face Unlock. Purtroppo il produttore ha sostituito lo Snapdragon 632 con lo Snapdragon 439, probabilmente per mantenere basso il prezzo finale.

La dotazione hardware comprende inoltre 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La fotocamera posteriore principale ha un sensore Sony IMX363 da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. Tra le funzionalità IA ci sono il riconoscimento automatico della scena e la modalità ritratto. La seconda fotocamera da 2 megapixel viene sfruttata per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, il lettore di impronte digitali, l’emettitore ad infrarossi e la porta USB Type-C (novità della serie). La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18 Watt.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Tre i colori disponibili al lancio (12 ottobre): Sapphire Blue, Ruby Red e Onxy Black. I prezzi sono 7.999 rupie (3GB+32GB) e 8.999 rupie (4GB+64GB), pari a circa 103 e 115 euro. Il produttore cinese ha annunciato anche il Redmi 8A. Le uniche differenze sono la dotazione di RAM (2/3 GB), storage (32 GB) e la singola fotocamera posteriore da 12 megapixel.