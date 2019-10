Vodafone lancia il terzo bando Action for 5G

Filippo Vendrame,

Vodafone Italia ha lanciato la terza edizione del bando “Action for 5G” pensato per le startup, PMI e imprese sociali che intendono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. L’operatore mette sul piatto 2,5 milioni di euro al fine di supportare le imprese selezionate nello sviluppo del proprio progetto in ottica 5G. Partecipare è davvero molto semplice. Fino al 3 febbraio 2020 tutti i soggetti intenzionati a partecipare al bando potranno sottoscrivere la candidatura attraverso il sito: www.actionfor5g.it.

Una volta creato il loro account, i partecipanti potranno iscriversi a uno dei Workshop Action for 5G organizzati da Vodafone presso le proprie sedi di Milano e Roma. Trattasi di una ghiotta opportunità di scoprire qualcosa di più sulla tecnologia 5G, confrontarsi con gli esperti di Vodafone e avere maggiori informazioni per perfezionare la propria candidatura al bando. Entrando nello specifico del bando, i progetti presentati nei settori sanità e benessere, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, smart energy, sicurezza e sorveglianza, dovranno utilizzare almeno una delle caratteristiche distintive del 5G: velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, latenza sotto i 10 millisecondi, elevata densità di connessioni.

I migliori progetti entreranno nella fase di “Progettazione in 5G” a partire da aprile fino a luglio 2020 e accederanno a un primo round di finanziamento per sviluppare l’idea progettuale in ottica 5G supportati da esperti di Vodafone. La valutazione sarà ad appannaggio di un Board, costituto da membri di Vodafone Italia, Politecnico di Milano e venture capitalist, che selezionerà i finalisti più innovativi e strategici che potranno accedere alla successiva fase di “Sviluppo e Test in Lab” da agosto a dicembre 2020. In questa fase, i finalisti riceveranno un secondo finanziamento per supportare lo sviluppo di un prototipo funzionante in 5G, ultimo step prima della selezione finale. Ai vincitori Vodafone erogherà fino a 1 milione di euro di finanziamento per il completamento dello sviluppo e per l’ottimizzazione e ingegnerizzazione della soluzione ai fini del lancio commerciale.

“Action for 5G” è il terzo di quattro bandi annuali che Vodafone, in collaborazione con PoliHub – l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico – promuove nell’ambito della sperimentazione 5G del Ministero dello Sviluppo Economico a Milano, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Dal 2017 a oggi sono già sei i progetti finanziati attraverso i primi due bandi negli ambiti robotica, mixed reality e real time collaboration dove il 5G ha introdotto funzionalità avanzate e nuovi modelli di business.

I vincitori del primo bando, Math&Sport e weAR, hanno disegnato e realizzato un primo prototipo in 5G e stanno ora completando le attività di sviluppo e validazione del prodotto per essere pronti a scendere in campo con i primi piloti commerciali. Il secondo bando è ancora in corso e sono stati selezionati due finalisti, Artiness e Gobee, che sono appena entrati nella fase di prototipazione in 5G.

Le startup finanziate hanno inoltre avuto accesso al know-how tecnico-specialistico e di business di un team di esperti 5G di Vodafone, la possibilità di accedere all’Open Lab 5G di Vodafone Italia con rete e terminali 5G a disposizione per testare e sviluppare la propria soluzione e un coaching dedicato allo sviluppo del piano di business da parte del PoliHub.