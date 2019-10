PES 2020 ottiene l’esclusiva sulla Serie B: il calcistico giapponese sarà l’unico ad avere tutte le licenze ufficiali, intese come nomi, divise e loghi, del secondo campionato italiano. È il frutto dell’accordo tra Konami, sviluppatore del gioco, e la Lega Serie B.

Tutto questo sarà disponibile a partire dal 24 ottobre, con la distribuzione del Data Pack 2. L’aggiornamento debutterà anche sulla versione mobile del titolo e, per l’occasione, è stato pubblicato un trailer (riportato qui sotto).

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha dichiarato:

Si tratta di un accordo importante per far conoscere la Serie B al mondo, oltre a essere un’occasione per avvicinare giovani tifosi e spingerli a coltivare la passione per la loro squadra in questo campionato incerto.