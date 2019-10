TIM down, problemi di connessione in tutta Italia

Filippo Vendrame,

Nottata di passione per moltissimi clienti TIM. In piena notte si è verificato un gusto che ha lasciato senza linea moltissimi utenti di rete fissa e mobile. Il problema è nazionale nel senso che ha colpito un po’ tutto il territorio italiano. Gli utenti lamentano problemi di accesso ad Internet sia con il loro smartphone che attraverso le normali linee di rete fissa.

Downdector che raccoglie le segnalazioni dei problemi di molti servizi conferma la criticità. Inoltre, risultano non funzionanti i numeri 119 e 187. Come sempre accade in questi casi, Twitter diventa il luogo in cui gli utenti segnalano i disservizi. In poco tempo con l’hashtag #TIMdown sono arrivate moltissime segnalazioni e c’è chi, come sempre accade, ha iniziato ad ironizzare sui problemi.

Non è chiaro quale sia il problema ma l’auspicio è che la criticità possa venire risolta prima che inizi la canonica giornata di lavoro.

Update ore 6.00:

Il problema sembra stare rientrando.

Update ore 7.45:

Permangono ancora alcune segnalazioni ma la situazione è quasi tornata alla normalità in buona parte del Paese.

Update ore 10.45:

I problemi sembrano essere stati completamente risolti.