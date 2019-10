DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 8^ giornata

Matteo Tontini,

Il campionato di calcio italiano fa una sosta di metà ottobre per dare spazio alle nazionali. La Serie A tornerà nel weekend del 20 ottobre, portando le squadre in campo per l’8^ giornata. Non ci saranno big match in questo turno, ma non mancheranno scontri interessanti come quello tra Lazio e Atalanta. Come sempre a spartirsi le partite saranno DAZN e Sky: il servizio streaming avrà accesso a tre di esse, mentre la piattaforma satellitare trasmetterà le restanti sette.

Vale la pena ricordare che gli abbonati Sky hanno adesso la possibilità di guardare il meglio della programmazione DAZN sul canale DAZN1 (“DAZN One”): grazie all’accordo tra le due società, gli utenti potranno vedere tutto il campionato italiano fino al 2021 su un’unica piattaforma. Così, mentre Sky torna ad avere il monopolio sulla Serie A, la piattaforma di Perform Group può beneficiare di una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti dell’8^ giornata:

19/10/2019 Sabato 15.00 Lazio – Atalanta SKY

19/10/2019 Sabato 18.00 Napoli – Hellas Verona SKY

19/10/2019 Sabato 20.45 Juventus – Bologna DAZN

20/10/2019 Domenica 12.30 Sassuolo – Inter DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 Cagliari – SPAL DAZN

20/10/2019 Domenica 15.00 Sampdoria – Roma SKY

20/10/2019 Domenica 15.00 Udinese – Torino SKY

20/10/2019 Domenica 18.00 Parma – Genoa SKY

20/10/2019 Domenica 20.45 Milan – Lecce SKY

21/10/2019 Lunedì 20.45 Brescia – Fiorentina SKY

Nel weekend del 20 ottobre, il servizio streaming incentrato sullo sport permetterà di vedere le partite di Juve, Inter e Cagliari. I bianconeri escono forti da una vittoria sui nerazzurri, che gli ha permesso di sorpassarli e raggiungere la vetta della classifica, e affronteranno il Bologna; l’Inter non potrà permettersi di perdere punti e dovrà cercare assolutamente una vittoria a Sassuolo; infine, il Cagliari affronterà in casa la squadra ferrarese, su di giri dopo la vittoria contro il Parma.